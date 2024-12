Stefano Bollani, la musica che cura

Quando musica e cultura si intrecciano con solidarietà e cura: il 19 febbraio il pianista Stefano Bollani si esibirà al Teatro Auditorium Manzoni per la seconda edizione di Music for the Cure, il concerto di raccolta fondi a favore del Comitato Emilia-Romagna Susan G. Komen Italia per il progetto Donne al centro, curato da Symposium in collaborazione con Bologna Festival. Dopo l’ampio successo dell’anno scorso, con la Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung, che ha permesso a Komen di raccogliere ventimila euro con i quali attualmente stanno allestendo il secondo spazio di Donne al Centro all’Ospedale Bellaria, l’edizione di quest’anno introduce una novità: i fondi saranno destinati anche alla Fondazione Sant’Orsola, per il nuovo day hospital dedicato all’oncologia femminile. "Nel 2019 abbiamo inaugurato uno spazio polifunzionale all’Ospedale Bellaria dove offriamo servizi per la prevenzione del disagio emotivo, musicoterapia, corsi di scrittura creativa, yoga e altro. Da un mese abbiamo ampliato il centro, e grazie ai fondi dello scorso anno lo stiamo allestendo. Quest’anno condivideremo i proventi con la Fondazione Sant’Orsola, che come noi si dedica alla cura delle pazienti oncologiche nel nuovo day Hospital" afferma Carla Faralli, Presidente Comitato Emilia Romagna Susan G. Komen. Il nuovo spazio del Sant’Orsola sarà un’area di 1.500 metri quadrati al terzo piano del Padiglione 2, che riunirà ambulatori, stanze per terapie (chemioterapia e immunoterapia), sale d’attesa e spazi per il supporto psicologico. "Investiremo sui dettagli per rendere l’ambiente il più accogliente possibile: illuminazione, porte, arredi e molto altro" sottolinea Stefano Vezzani, direttore della Fondazione Sant’Orsola.

Il concerto, sostenuto da Banca di Bologna (main partner), Alfasigma, Cinius, Coesia, GM2, Illumia e Zaccanti, cambia anche genere musicale rispetto alla prima edizione: "Stefano Bollani è un artista trasversale a cui piace improvvisare e capace di spaziare dalla musica classica ad altri generi, quindi non sappiamo cosa suonerà. Questo ci permette di raggiungere un pubblico diverso" conclude Maddalena Da Lisca sovrintendente e direttore artistico di Bologna Festival. I biglietti sono già in vendita su vivaticket.com, www.bolognafestival.it e da Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E ).

Alice Pavarotti