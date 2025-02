Stefano Bollani, la musica che cura. Al pianoforte un viaggio fra le note

Virtuoso dello strumento, capace di affrontare con disinvoltura i repertori più lontani, dal rigore della musica classica all’improvvisazione del jazz, sino al pop e alla canzone d’autore, Stefano Bollani è, non solo un celebre pianista, ma un importante divulgatore con la sua trasmissione televisiva di successo, Via dei matti numero zero. Un artista di grande popolarità, che questa sera al Teatro Auditorium Manzoni (ore 20.30) mette il suo talento al servizio di Music for the Cure, concerto di raccolta fondi a favore di Komen Italia Comitato Emilia-Romagna Progetto Donne al Centro e Fondazione Sant’Orsola per il nuovo Day Hospital di oncologia femminile.

Uno spettacolo di piano solo, dove l’inaspettato è il cuore stesso della rappresentazione perché ogni volta diverso, influenzato dalle suggestioni del luogo e del momento, creando un flusso sonoro dove le partiture si susseguono riuscendo sempre a stupire l’ascoltatore, che avverte la sensazione di essere trasportato in un oceano di note, avvolto dall’incedere delle pagine in programma.

Soprattutto, il pubblico, fatto inusuale nei recital che hanno come protagonisti figure di rilievo come quella di Bollani, è chiamato a diventare protagonista dello spettacolo, con la possibilità di richiedere durante il concerto, i brani che vorrebbe sentire. Richieste imprevedibili, che sono davvero l’elemento di novità che i suoi concerti portano nel panorama musicale.

Tutto, naturalmente, nasce dall’ispirazione del momento, che diventa il punto di partenza per costruire un incastro di scenari musicali che si susseguono, passando dall’amato e vastissimo repertorio del Sudamerica, dall’eclettico compositore francese Francis Poulenc, sino alla stagione importante della canzone d’autore italiana, con una attenzione particolare per Lucio Dalla, riletto esaltando il versante jazz che caratterizza i lavori più suggestivi del cantante bolognese. Per arrivare alle complesse armonie di Frank Zappa, protagonista dell’epoca più creativa del rock americano, del quale Bollani reinterpreta opere solcate da continui cambi di tempi, accelerazioni e ritornelli.

Music for the Cure, arrivato alla seconda edizione dopo il successo del concerto con la Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung, sempre in collaborazione con Bologna Festival, mette ancora una volta la musica al servizio della società. Komen Italia è l’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno. Il progetto più importante del Comitato Emilia-Romagna è rappresentato dalla creazione di uno spazio polifunzionale, Donne al Centro, a supporto delle Breast Unit dell’Area Metropolitana.

