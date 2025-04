Stefano Caliandro. Nuovo presidente

Durante l’assemblea dei soci, gli azionisti di Interporto Bologna, ringraziando il Presidente ed i Consiglieri uscenti per il proprio operato, hanno nominato i nuovi membri del Consiglio di amministrazione. È stato eletto presidente Stefano Caliandro, affiancato da Anna Masutti in qualità di vicepresidente e da Mirco Querzà come consigliere.

"L’interporto di Bologna dovrà diventare sempre più un’infrastruttura di riferimento, lavorando per incentivare l’intermodalità e lo sviluppo di logistica green, diminuendo sempre più l’utilizzo del solo trasporto su gomma".