Stefano De Martino: mille vite da cantare

Per quanto se ne parli, di versioni inedite, Stefano De Martino ne ha ancora tante. C’è uno Stefano fruttivendolo, prima di diventare ballerino, di fidanzarsi con Belen Rodriguez, sposarsi e separarsi. C’è lo Stefano intrattenitore e la versione più ‘crooner’, quella dei riferimenti colti e delle improvvisazioni con il pubblico. Si intitola ‘Meglio stasera. One man show’ lo spettacolo in cui De Martino porta al Teatro Europauditorium le tante versioni di sé, domani e venerdì alle 21, con la regia di Riccardo Cassini. Il titolo è preso in prestito dalla celebre canzone di Miranda Martino, arrangiata da Ennio Morricone. Lo Stefano crooner canterà assieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, mettendo in scena giochi musicali e mash-up. Tutto avrà un sapore "classico e analogico, in linea con lo swing e gli anni Trenta - spiega l’attore - come ogni cosa che faccio". Ma non poteva mancare, tra tutte queste versioni, lo Stefano danzatore, nonostante – dice lui – si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo. E lo fa accompagnato nelle coreografie da quattro colleghi delle stagioni addietro. Ci sarà anche lo Stefano imprevedibile, quello che dialogherà con la platea, anche improvvisando.

De Martino, quale versione di sé le fa più piacere svelare al pubblico?

"Il lato comico della mia vita. Con leggerezza e ironia, racconto anche il disagio di alcuni momenti che pubblicamente vengono immortalati come attimi di successo e invece molto spesso non lo sono: non è tutto oro quel che luccica".

Per cosa ha provato disagio?

"Per il rapporto con la fama, che è difficile da metabolizzare. Di punto in bianco, grazie alla televisione, diventi noto e le persone cominciano a fermarti per strada".

Questo la metteva a disagio?

"È stato un twist travolgente e io l’ho provato a vent’anni, da semplice ballerino che ero. Questo è solo uno dei momenti, molti degli altri episodi che racconto erano i miei ‘aneddoti da cena’, piano piano hanno preso forma e sono diventati i monologhi che porto sul palco".

Per esempio?

"Per esempio il modo in cui sono entrato in tv: è stato assolutamente rocambolesco. Io volevo fare teatro, avevo un’educazione accademica e teatrale come ballerino. La televisione era la ‘bestia nera’, sembrava quasi una vergogna fare un provino. Alla fine ci sono andato, ma soltanto perché mia madre mi ha convinto. E non è andata subito bene, era la cosa più lontana dalla mia personalità".

E la sua infanzia, che racconterà nello spettacolo, com’è stata?

"Molto colorata, felice. Avevamo un bar a gestione familiare e questo mi esponeva continuamente al contatto con le persone e al loro via vai. Per la televisione e il teatro prendo spunto anche da lì, metto in scena quegli stessi personaggi".