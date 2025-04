Stefano Fresi: "Stregato da Maigret". L’attore oggi legge Simenon

Stefano Fresi da quest’anno è la voce di Maigret per gli audiolibri di Emons, che dal 2013 ha inaugurato ’Collezione Maigret’, con le letture delle storie più belle del mitico commissario. L’attore romano sarà al Modernissimo oggi alle 18, nell’ambito dei tanti appuntamenti organizzati dalla Cineteca in occasione della mostra ’Georges Simenon-Otto viaggi di un romanziere’ alla galleria Modernissimo, per un reading tratto da ’Maigret perde le staffe’ e ’Maigret e la stangona’, i primi due titoli cui ha prestato la voce. Alle 19,30 Fresi introdurrà poi il film ’L’uomo di Londra’ di Béla Tarr del 2007. Dal 17 aprile, invece, il settore Biblioteche e Welfare culturale propongono un gruppo di lettura itinerante su Simenon.

Fresi, come ci si sente a dare la voce al più famoso commissario di sempre?

"Ho una confessione da fare, non avevo ancora mai letto Simenon, se non forse un paio di romanzi in gioventù, conoscevo lo sceneggiato, perché ancora si chiamavano così, con Gino Cervi. Ma insomma, mi è successa una cosa tremenda... vi spiego. Quando uno fa un audiolibro, si chiude in una stanza per quattro ore, poi torna a casa e fa di tutto all’infuori che leggere. Per la prima volta, invece, da quando faccio il lettore di audiolibri, e ne ho letti parecchi, torno a casa e, se non ho finito Maigret, ho una voglia terribile di sapere come va a finire e me lo leggerei tutto, perché io non li leggo mai prima i libri che devo registrare".

Quando entra in studio per registrare è quindi la sua prima lettura di un libro?

"Sì, perché voglio che al lettore passi tutta la mia emozione nello scoprire la storia insieme a lui che la sente. Aver interrotto il libro, perché lo registro in due giornate, mi lascia con una curiosità pazzesca. Ieri mattina ho finito il dodicesimo titolo e nei prossimi tre anni ne devo fare 46, gli altri li ha fatti in precedenza Giuseppe Battiston".

Come si è preparato?

"Non mi preparo davvero mai, perché la mia paura è quella di sapere quello che succederà e quindi concedermi il lusso di fare l’attore che usa la tecnica per commuovere e rapire il pubblico. Ho seguito il consiglio prezioso che mi ha dato il mio amico Francesco Montanari, che oltre ad essere un grandissimo attore è anche un bravissimo lettore, che mi ha presentato a Emons. ‘Ste’ non te li leggere mai prima i libri, così le tue scoperte, la tua sorpresa, le tue emozioni, si sentono nella tua voce".

Come si legge la scrittura di Simenon?

"Al di là di Maigret in sé, il flusso narrativo di Simenon è straordinario. Ha una semplicità incredibile ma allo stesso tempo una profondità di contenuto eccezionale, si legge facilmente ed è normale che in due turni riesca a finire un libro. Il fluire delle informazioni, proprio della grammatica, dei periodi, è estremamente leggibile, cosa anche necessaria per una trama intricata dove fino alle ultime pagine non intuisci chi sia il colpevole del romanzo. Ogni fine capitolo fai delle ipotesi, è un gioco meraviglioso".

Le atmosfere sono ancora attuali?

"Trovo questi romanzi modernissimi. Poi certo, ci sono cose retrò ma molto gustose. La descrizione degli ambienti, la gente che gira a cavallo, con automobili un po’ antiche e rumorose, i cavallanti che tirano le chiatte sulla Senna, le descrizioni dei bistrò di Parigi dove si beve la birra e il calvados, le abitudini di Maigret… il sapore è anni Venti e Trenta ma tutta la trama e le motivazioni degli assassini sono molto attuali, da farne una versione ai giorni nostri con pochissime modifiche sugli ambienti, ma non sui contenuti ho sui personaggi".