Stefano Guidotti sequestrato in Russia, svolta nelle indagini e misure cautelari: cosa sta succedendo L’imprenditore italiano residente a Mosca tra fine giugno e inizio luglio fu tenuto in ostaggio circa 36 ore prima di essere liberato dalla polizia. Operazione dei Ros dei carabinieri e del servizio centrale operativo della polizia. Notizia in aggiornamento