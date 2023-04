Bologna, Stefano Pieralli è morto: addio all’educatore e paladino dei diritti

Bologna, 16 aprile 2023 – Ha combattuto “franco e deciso, fino alla fine”. Se n’è andato Stefano Pieralli, attivista delle persone Lgbtq+ ed educatore. Lo ricorda anche il sindaco, Matteo Lepore: "A nome mio e dell'Amministrazione comunale tutta esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Pieralli”.

“Bologna perde un educatore di straordinaria umanità – prosegue la nota del primo cittadino -, un attivista sempre impegnato per l'affermazione dei diritti delle persone Lgbt. Una persona che tanto ha lavorato nell'ambito della riduzione del danno nelle dipendenze patologiche. Insieme a lui il Comune di Bologna ha realizzato quel luogo di salute e di partecipazione comunitaria agli obiettivi di salute che è il BlqCheckpoint”.

"Ciao Stefano Pieralli – lo saluta il filosofo Marco Piazza -. Perdiamo una persona sincera e tenace che ha lavorato con serietà e costruito tanto”.

E prosegue il post: “Grazie anche al tuo lavoro, a BLQ Checkpoint e a PLUS, Bologna è entrata nel network internazionale delle FAST TRACK cities il 1 dicembre 2022. Stavi già male quel giorno e non riuscisti ad essere presente alla firma, ma fu comunque molto merito tuo. Un abbraccio amico mio, grazie per il tuo impegno e i tanti consigli che mi davi”.