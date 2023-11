Fogli con la Stella di David e un teschio ritrovati dai carabinieri a Crevalcore

Crevalcore (Bologna), 7 novembre 2023 - Otto fogli raffiguranti la Stella di David, simbolo della religione ebraica, e un teschio con le tibie incrociate, lanciati per terra in viale Libertà a Crevalcore. È il bilancio dell’amara scoperta che i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto, che operano in quella zona, hanno fatto nella serata di lunedì scorso durante un normale servizio di controllo del territorio.

Fogli con Stella di David e teschio con tibie incrociate

Da quanto emerso, il ritrovamento è stato casuale e non sarebbe quindi frutto di una segnalazione. Si tratta di uno dei tantissimi episodi di antisemitismo che, dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e Palestina dello scorso 7 ottobre, insieme a numerosi Paesi dell’Occidente hanno riguardato anche l’Italia. I fogli incriminati, che sono stati subito sequestrati dai militari dell’Arma, sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Servirà ora capire se ci sia un solo colpevole o più persone coinvolte in questo ennesimo atto di antisemitismo di cui ora si macchia anche la nostra provincia. Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto, intorno a viale Libertà, luogo dove sono stati rinvenuti i biglietti, non abiterebbero né ebrei né palestinesi. E tantomeno sarebbero presenti obiettivi ritenuti ‘sensibili’ come ad esempio monumenti commemorativi della Shoah. Sugli stessi fogli rinvenuti dai militari, non sono presenti scritte aggiuntive, ma solo immagini raffiguranti la Stella di David e il teschio con le tibie incrociate. Per il gesto, l’ipotesi di reato potrebbe essere propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.