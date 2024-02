’Stella sola’, l’altro Arcangeli. In un libro le poesie per Gabriella

È curioso come da una decina di bacheche esposte nelle sale della Biblioteca dell’Archiginnasio, possa vivere, crescere, espandersi, esplodere una vicenda straordinaria, straordinariamente bolognese come quella dei quattro fratelli Arcangeli. Scritture minute, appunti, abbozzi, dediche di libri, incipit e libri completi: un secolo si dipana tra minime vicende personali e la storia. Molto è stato scritto su questa famiglia nata sotto il segno delle Muse, nata e cresciuta con un legame, anche se non senza tormenti e tormentati, che li tenne uniti fino alla fine. L’ultima ad andarsene fu Bianca Rosa, in arte Rosalba, insegnante e pittrice. Ora, chiusa la mostra che l’Archiginnasio ha dedicato a Francesco Arcangeli in occasione del cinquantenario della morte, oggi alle 17.30 è venuta l’occasione di presentare il volume Poesie per Gabriella, con Stella sola, opera già in parte edita (a cura di Marco Bazzocchi, Pendragon) con altri versi inediti recuperati dai nipoti, che si aggiungeranno all’edizione di un ricchissimo epistolario – egualmente lasciato al fondo dell’Archiginnasio ed egualmente pubblicato da Pendragon.

Francesco Arcangeli nacque il 10 luglio 1915, si convertì alla storia dell’arte ascoltando le parole di Roberto Longhi allora cattedratico, poi si tuffò, anima e corpo, nella storia e nella critica d’arte. Pare impossibile che la grafia sottile e minuta, un gesto che somiglia all’autore, sempre sull’orlo nefasto del dubbio, potesse scatenare tali terremoti di situazioni e di uomini. Tutta la vita Arcangeli sentì e subì il sussulto di un’umanità superiore ai rigidi limiti che la storia dell’arte – o critica che fosse – potesse contenere. O comprendere.

Il rapporto tra Momi (il soprannome di Francesco) e Gabriella Festi durò più di un ventennio. "La vicenda è complessa – commenta Bazzocchi – scorre come un fiume sotterraneo sotto la scrittura dei grandi saggi", o di "cortocircuiti segreti", dai quali non sprizzano scintille, ma piccole cariche di passione …".

Mentre Arcangeli saliva la scala del suo impetuoso ingresso nell’arte bolognese ed emiliana, le centinaia di lettere svelano, come testimonia il nipote Davide Festi, l’ingresso del tutto sconosciuto di un Arcangeli nuovo, che commenta politica e storia, le vicende di Bologna, il vivere che noi conosciamo da tutt’altra parte, dal crescere che da Wiligelmo porta ai Carracci, alla natura dell’arte emiliana, fino a Crespi, a Morlotti, agli "ultimi naturalisti". In tutto questo, mentre ferite e grandezze di Francesco Arcangeli lo portano alla scoperta di una parte dell’arte mai vista con gli occhi di un vinto che sente scendere su di sé il dolore del male di un artista, "arriva Gabriella, infine. E Gabriella – scrive Bazzocchi – non è l’angelo che scende dalle nuvole tempestose per portare un messaggio salvifico, come avviene in Montale".

Diventa infatti un "fuoco che arde in lontananza, una stella ‘sola’ (… una stella fredda che non riscalda né vuol essere riscaldata". "Io cercavo una notte nei tuoi occhi / che ardesse eterna e vera; ma non cade una lacrima calda dal tuo ciglio neppure in sogno / A te bastano i giorni / amari della vita che ricordi/".

Tutto si lega, tutto trattiene un filo che può congiungere dolori e felicità: sono i "tramandi" di Arcangeli, le cause, le ragioni, le unioni e gli strappi, la vita, le vite che legano arte e amore, arte antica e moderna, WiligelmoLudovico e Crespi fino a Morandi, o meglio, cercano di legare qualcosa che legato non è, oppure, chissà, solo in sogno.

Beatrice Buscaroli