Stelle della Sanità a Gaggioli e Cafaro

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha consegnato la medaglia d’argento ’Al merito della sanità pubblica’ a Nadia Gaggioli e quella di bronzo ’Ai benemeriti della salute pubblica’ a Michele Cafaro. Si tratta di riconoscimenti destinati a coloro che si sono distinti nel settore sanitario. Nadia Gaggioli per la sua intensa attività di volontariato a sostegno delle persone affette dalla malattia di Ménière. Infatti, nel 1998 ha fondato la prima associazione per chi, come lei, deve convivere con la sindrome. Fonda anche un gruppo auto-mutuo aiuto con sede nella città alla Fondazione per la Salutogenesi. La medaglia di bronzo è invece stata assegnata al Maggiore Michele Cafaro, il quale si è distinto per aver prestato la sua opera di medico nel Comune di Medicina e Castel San Pietro Terme, colpiti gravemente dalla pandemia e per il suo aiuto in seguito all’alluvione del 2023.