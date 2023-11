Steve Grossman, concerto omaggio

Quando hai solo 18 anni e una leggenda della musica come il trombettista Miles Davis ti chiama, per sostituire nel suo celebre quintetto una star come Wayne Shorter, significa che il tuo contributo allo sviluppo futuro del jazz sarà determinante. È successo all’allora giovanissimo sassofonista newyorchese Steve Grossman e il risultato di quell’incontro fu un disco entrato nella storia della musica afro americana, A Tribute to Jack Johnson. È stato l’inizio di una carriera folgorante che ha portato l’artista, scomparso nel 2020 all’età di 69 anni nella metropoli dove era nato, a vivere per un lungo periodo a Bologna, contribuendo, con la sua presenza e il suo lavoro, tanti concerti con tanti strumentisti in club grandi e piccoli, a fare del capoluogo emiliano una città dal respiro internazionale.

Città che adesso vuole restituire almeno una parte di quello che da lui ha ricevuto con la realizzazione di un film documentario, prodotto da Genoma, Love For Steve, in fase di realizzazione. E proprio per questa pellicola, il 3 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Manzoni andrà in scena un concerto, voluto da Genoma Films e dal Teatro Comunale, dal titolo Love for Steve Jazz Orchestra, con una vasta formazione composta da dieci tra i jazzisti più originali del momento, molti dei quali bolognesi, che di Grossman sono stati amici e allievi e con lui hanno condiviso il palco e lunghe notti a improvvisare sugli standard più noti. Quelli che il sassofonista, nella sua ampia attività, ha eseguito insieme a nomi come Davis e Elvin Jones. Tra i tanti che hanno accettato di far parte di questa inedita big band ci sono i sassofonisti Carlo Atti, Piero Odorici e Valerio Pontrandolfo, che con lui hanno affinato la loro tecnica, imparato i fraseggi e suonato in tante occasione pubbliche, dai locali jazz alle feste dell’Unità. Grossman abitava nella zona Fossolo e, quando non era in giro per i continenti a esibirsi, amava fare vita di quartiere, metodico, lo stesso mercato e lo stesso gelataio. Decise di venire a vivere a Bologna su suggerimento di Alberto Alberti, figura centrale per la divulgazione e lo sviluppo del jazz non solo in città, ma in Italia, dopo che qui era già passato nel 1972 per un concerto con Elvin Jones. Poi quasi vent’anni ininterrotti di tour con tante formazioni diverse, insieme,tra gli altri a Chet Baker (anche lui a lungo cittadino bolognese), Dizzy Gillespie e Michel Petrucciani. Sino al 1989, quando si stabilisce qui, grazie all’aiuto di Alberti e del suo manager di allora Sandro Berti Ceroni, che subito lo volle, insieme a Steve Lacy e Art Taylor, nella rassegna del 1990 JazzBo. E lo fa perché, come disse allora, aveva bisogno di "un posto dove guarire", con riferimento agli eccessi, specie l’alcool, che ne avevano condizionato l’esistenza.

Adesso, finalmente, arriva questo documentario, diretto da Luisa Grosso, moglie di Berti Ceroni, scomparso nel 2015, che conterrà anche le immagini del concerto del 3 dicembre, il cui incasso verrò utilizzato per finanziare il film. Biglietti su https:www.ticketsms.ititeventLove-for-Steve-Teatro-Auditorium-Manzoni-2023-12-03