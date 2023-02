"Stiamo crescendo, ma non troviamo tecnici"

Flodraulic, leader mondiale nel settore dell’oleodinamica ed elettronica in Stati Uniti, Canada ed Europa, e con sede italiana a Granarolo dell’Emilia, ha acquisito tra l’anno scorso e quest’anno ben due aziende in provincia di Bologna: si tratta della Sg Mazzoni di Castel Maggiore che fornisce il tubo rigido piegato e la soluzione mista rigido flessibile, e della Hth srl a Pontecchio Marconi, eccellenza del territorio per la produzione e commercializzazione di tubi inox di alta gamma, raccordi e fitting. Da Granarolo a ovunque, con un unico limite: nonostante la rapida crescita e le ottime prospettive, il gruppo fatica a trovare le figure professionali adeguate per coprire tutte le posizioni disponibili, soprattutto a causa di una mancanza di formazione scolastica.

Con quest’ultima acquisizione, il Gruppo potrà offrire un’ampia gamma di tipologie di tubo rigido e flessibile, ampliando la sua offerta e la sua competitività, fattori che gli permetteranno di entrare in nuovi mercati quali air conditioning, compressori e food: quest’ultimo, in particolare, è uno dei ’macrotrend’ dove le aspettative di crescita persistono anche in periodi di incertezza di mercato. Questa acquisizione segue quella attuata nel 2022 di Sg Mazzoni, azienda di riferimento per il settore della curvatura e sagomatura di tubi che permette ulteriormente all’azienda, che vanta un budget oltre i 50 milioni a livello globale, di inserire un nuovo prodotto da offrire ai clienti che usufruiscono dei loro servizi. L’espansione del Gruppo conferma la volontà di crescere ed ampliare la presenza in Europa, rafforzando la capacità di offerta e di risposta alle sempre più specifiche e diversificate richieste dei mercati e dei settori in costante evoluzione.

"Il gruppo Flodraulic – afferma Massimo Dovesi presidente di Flodraulic Europe – si è concentrato negli ultimi 5 anni a realizzare un’importante crescita organica, raggiunta grazie a un consistente aumento di fatturato sulle aziende che lo compongono. L’investimento in know-how, tecnologia e risorse umane ad alto potenziale ha permesso un importante salto di qualità nella nostra proposta di valore. Nel prossimo periodo il focus sarà spostato, da un lato, sull’espansione in Europa e, dall’altro, a verticalizzare la supply chain in Italia". Da qui, però, l’allarme lanciato da Dovesi: "Noi stiamo crescendo ma non troviamo personale. Manca la conoscenza di questo settore nei giovani e manca, soprattutto, una formazione adeguata. Sarebbe necessario che scuole e università dedicassero più spazi a formare giovani per un settore che sarà sempre in crescita nei prossimi anni".

Zoe Pederzini