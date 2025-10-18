Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Bologna
CronacaStipendi dimezzati, sciopero alla Alcast
18 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Stipendi dimezzati, sciopero alla Alcast

Allarme di Fiom Cgil e Fim Cisl: "L’azienda non ha rispettato gli impegni assunti e ha corrisposto solo metà delle retribuzioni"

Il presidio dei lavoratori della Alcast Tech di Bentivoglio, che sono in agitazione dopo il ritardo nel pagamento degli stipendi

Il presidio dei lavoratori della Alcast Tech di Bentivoglio, che sono in agitazione dopo il ritardo nel pagamento degli stipendi

Trenta ore di sciopero e lo stato di agitazione alla Alcast Tech di Bentivoglio: nel caos la storica fonderia della Bassa, i cui 150 dipendenti circa stanno vivendo giorni di grande preoccupazione. A comunicarlo i sindacati confederali dei metalmeccanici Fiom Cgil e Fim Cisl: "A seguito del mancato pagamento degli stipendi e dopo due giorni di protesta, i lavoratori riuniti in assemblea hanno deciso di innalzare il livello di mobilitazione proclamando lo stato di agitazione e un pacchetto di 30 ore di sciopero".

"La crisi – spiegano in una nota – è esplosa il 15 ottobre, quando l’azienda, nonostante una precedente comunicazione formale, ha corrisposto ai dipendenti solo il 50% delle retribuzioni, contraddicendo la sua stessa comunicazione che prevedeva il versamento del 70% dello stipendio di settembre e della prima tranche del premio entro quella data, e del restante 30% entro fine mese. Questo impegno disatteso ha fatto esplodere la protesta di lavoratrici e lavoratori, già stremati da mesi di incertezze sul futuro aziendale nonostante il loro quotidiano impegno per la continuità produttiva". Le sigle sindacali proseguono: "Nell’assemblea i lavoratori hanno dato mandato alla Rsu e alle nostre organizzazioni sindacali di: proseguire e intensificare la mobilitazione, convocare con urgenza il Tavolo della Città Metropolitana di Bologna per affrontare la crisi e ottenere risposte concrete. Le richieste sono chiare e non negoziabili: certezze immediate sul pagamento integrale di stipendi e premi, e garanzie sulla continuità occupazionale e produttiva dell’azienda".

"A sostegno di queste richieste – concludono Fiom e Fim –, è stato ufficialmente proclamato lo stato di agitazione e un pacchetto di 30 ore di sciopero. Ribadiamo che gli stipendi sono un diritto inviolabile e che la responsabilità della crisi non può ricadere sui lavoratori. L’invito all’azienda e alle istituzioni è di intervenire immediatamente per evitare un’ulteriore escalation del conflitto". La mobilitazione è iniziata già da ieri, con le prime 8 ore di astensione dal lavoro per tutti i turni.

Zoe Pederzini

ScioperoCrisi d'impresa