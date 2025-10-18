Stipendi dimezzati, sciopero alla Alcast

Trenta ore di sciopero e lo stato di agitazione alla Alcast Tech di Bentivoglio: nel caos la storica fonderia della Bassa, i cui 150 dipendenti circa stanno vivendo giorni di grande preoccupazione. A comunicarlo i sindacati confederali dei metalmeccanici Fiom Cgil e Fim Cisl: "A seguito del mancato pagamento degli stipendi e dopo due giorni di protesta, i lavoratori riuniti in assemblea hanno deciso di innalzare il livello di mobilitazione proclamando lo stato di agitazione e un pacchetto di 30 ore di sciopero".

"La crisi – spiegano in una nota – è esplosa il 15 ottobre, quando l’azienda, nonostante una precedente comunicazione formale, ha corrisposto ai dipendenti solo il 50% delle retribuzioni, contraddicendo la sua stessa comunicazione che prevedeva il versamento del 70% dello stipendio di settembre e della prima tranche del premio entro quella data, e del restante 30% entro fine mese. Questo impegno disatteso ha fatto esplodere la protesta di lavoratrici e lavoratori, già stremati da mesi di incertezze sul futuro aziendale nonostante il loro quotidiano impegno per la continuità produttiva". Le sigle sindacali proseguono: "Nell’assemblea i lavoratori hanno dato mandato alla Rsu e alle nostre organizzazioni sindacali di: proseguire e intensificare la mobilitazione, convocare con urgenza il Tavolo della Città Metropolitana di Bologna per affrontare la crisi e ottenere risposte concrete. Le richieste sono chiare e non negoziabili: certezze immediate sul pagamento integrale di stipendi e premi, e garanzie sulla continuità occupazionale e produttiva dell’azienda".

"A sostegno di queste richieste – concludono Fiom e Fim –, è stato ufficialmente proclamato lo stato di agitazione e un pacchetto di 30 ore di sciopero. Ribadiamo che gli stipendi sono un diritto inviolabile e che la responsabilità della crisi non può ricadere sui lavoratori. L’invito all’azienda e alle istituzioni è di intervenire immediatamente per evitare un’ulteriore escalation del conflitto". La mobilitazione è iniziata già da ieri, con le prime 8 ore di astensione dal lavoro per tutti i turni.

Zoe Pederzini