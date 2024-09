Stipendi ’pesanti’, Saputo spenderà 8 milioni in più

E’ stato il sogno di mercato per mezza estate ed è sbarcato ieri a Roma: il club giallorosso ha trovato infatti l’accordo con Mats Hummels, centrale difensivo svincolato dal Borussia Dortmund, che ha firmato un ingaggio da 3 milioni bonus inclusi (il Bologna ne offriva 2). Dopo Hermoso (pure lui fu sondato dai rossoblù), ex Atletico, la Roma porta a casa un altro svincolato di lusso. Ha preferito altre operazioni il Bologna: l’acquisto di Erlic a titolo definitivo e il prestito di Casale. Troppo onerosi Hermoso e Hummels, per un Bologna che, già così, ha visto lievitare i costi di gestione alla voce monte ingaggi. La scelta di allungare la rosa e l’ultima settimana di mercato, contraddistinta dall’arrivo di 4 giocatori, tre dei quali non preventivati fino all’emergenza infortuni, peseranno sul bilancio: +8 milioni lordi circa per quel che riguarda gli stipendi, per provare a confermarsi sui livelli della scorsa stagione e il campo dirà se le scelte siano azzeccate o la missione sia impossibile.

E’ partito Zirkzee, che guadagnava circa 1 milione netto. Il suo sostituto, Dallinga percepirà 1,5 milioni netti. Più di Calafiori (500mila euro di stipendio, la scorsa stagione e andato a guadagnarne 4 più 1 di bonus all’Arsenal) incasserà il suo sostituto, perché Casale ha uno stipendio da 1 milione netto.

Ma non è finita. Se Saelemaekers guadagnava 1,5 milioni più bonus fino a 2, Iling Junior pareggia il conto. Ma a Iling il Bologna è arrivato dopo l’infortunio di Cambiaghi, neo acquisto da 1 milione netto. E oltre a Iling, date le incertezze fisiche e tecniche di Karlsson, il Bologna ha investito sul talento argentino Benjamin Dominguez calciatore da 400mila euro di stipendio. Miranda, sostituto di Kristiansen, ha costi di poco superiori al danese, essendo arrivato da svincolato: 1,2 milioni netti di ingaggio circa.

A far lievitare ulteriormente i costi, gli arrivi di Holm, con ingaggio da circa 700-800mila euro, e Pobega, arrivato dal Milan in prestito: il club rossoblù si caricherà il milione netto di ingaggio dell’ex rossonero. Infine Erlic. Acquistato per 7 milioni ha un ingaggio da circa 700-800mila euro. Prende il posto dello svincolato Soumaoro e di Bonifazi, che ha spalmato l’ultimo anno di contratto (e il milione di ingaggio) fino al 2026 per approdare a Lecce al minimo salariale, con il Bologna che gli pagherà lo stipendio. Il totale dice più 4,5 milioni netti alla voce ingaggi, circa 8 al lordo, assorbendo quasi per intero il saldo positivo del mercato.