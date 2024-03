StMicroelectronics si espande. L’ingresso al Tecnopolo dal 2025

"Habemus accordum" tra Regione, Università di Bologna e l’azienda STMicroelectronics, leader mondiale nel campo dei semiconduttori, per un "nuovo centro avanzato di ricerca in ambito automotive, intelligenza artificiale per la meccatronica e con un occhio al green, all’interno del Tecnopolo". Apre Lucio Colombo, direttore generale di STMicroelectronics Italia. Per il momento, però, L’Università accaserà l’azienda, a titolo provvisorio e in via esclusiva, in una porzione di immobile di sua proprietà in via Foscolo, nelle 4 stanze davanti al liceo Righi, in attesa di un futuro insediamento del nuovo centro presso il Tecnopolo, che vedrà la luce entro il 2025. Il colosso italo-francese è già presente in città con 12 dipendenti e oltre 20 tra dottorandi e specializzandi che già l’azienda sostiene. Dunque, la firma sottoscritta ieri in via Aldo Moro, dopo una visita alla struttura bolognese, consolida la collaborazione pluridecennale tra l’impresa leader nei semiconduttori e l’Ateneo bolognese, e quindi con l’ecosistema della ricerca e le infrastrutture tecnologiche dell’Emilia-Romagna. L’intesa si colloca anche nell’impegno della Regione di realizzare un hub della Data Valley presso il Tecnopolo.

"Un’operazione modello perché mette insieme un grande gruppo di istituzioni attorno a delle lavorazioni che hanno bisogno di intelligenza artificiale", dice Vincenzo Colla, assessore regionale Sviluppo economico. Perché, continua l’assessore, "Fare microprocessori vuol dire avere un’idea di un prodotto in costante evoluzione, che costa anni di impegno, progettazione, brevettazione e in cui sono fondamentali le decine di ricercatori che entreranno nel progetto". Insomma, l’azienda rispecchia i requisiti richiesti dalla Regione per far parte del Tecnopolo bolognese. Oltre a questo, STM ha rapporti anche con l’Università felsinea sin dal 1998, e dal 2016 quando è stato stipulato un accordo quadro che terminerà nel 2026, che ha costituito due laboratori congiunti. Il primo per la ricerca avanzata sui sistemi elettronici; il secondo in ambito chimico e dei materiali col Dipartimento di Chimica. È quindi ormai "un rapporto ‘di amicizia’ che si aggiunge alle attività per ampliare i nostri rapporti in termini di didattica e ricerca", ricorda Giovanni Molari, rettore Università di Bologna.

Giovanni Di Caprio