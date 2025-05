Gennasi

PRONTO, BABY? Piange il telefonino perché lei non verrà, o forse sì, chissà. Il cellulare nuoce gravemente alla salute dei bambini, come insegna Elena Ugolini e come teme, sull’opposta sponda politica, l’assessore regionale Isabella Conti, che l’ha addirittura messo al centro dei suoi imminenti Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza? Lo smartphone a portata di bebè (e genitori stolti) va eliminato, centellinato, postdatato? Oppure è già troppo buono e giusto, troppo tranquillizzante, troppo utile e inevitabile? Domande alquanto ambiziose, infide, imbarazzanti, ancora senza risposta. Sto facendo la pappa. Ti richiamo.

PONTI

Tra un mesetto sarà avviato, al Pilastro, un nuovo ambulatorio odontoiatrico solidale, cioè un servizio di cure dentali per chi non se le può economicamente permettere. A restituire il sorriso a chi l’ha perso provvederanno professionisti e studenti dell’Alma Mater. È una notizia che non fa notizia ma lascia a bocca aperta, con piacere.

IL PASSANTE

Il governatore Michele de Pascale ha raccontato di avere avuto nei giorni scorsi, alla fiera di Milano, un colloquio a tu per tu con il ministro Matteo Salvini che gli ha promesso di organizzare a breve un incontro a tre con il nuovo amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana. La sai l’ultima?

BONONIA FELIX

Due colpi di fortuna in città nel giro di pochi giorni, entrambi grazie alla spericolata puntata di cinque euro ciascuna. Monstre il primo: quattro milioni abbondanti vinti al Lotto da un ignoto scommettitore all’edicola-tabaccheria della stazione centrale. Il secondo: un gratta e vinci da 50mila azzeccato da una signora di mezza età a Borgo Panigale. Più cuore che anima.