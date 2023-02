Stop ai motori termici "Occupazione a rischio"

di Monica Raschi

Stop all’immatricolazione di auto con motore termico, quindi alimentato a benzina e diesel ma anche ibrido, Gpl e metano bi-fuel dal 2035.

Quale può essere la conseguenza per l’economia del nostro territorio dopo la decisione del Palmento europeo?

"Il nostro indotto è focalizzato sulla costruzione di auto di altissimo pregio quindi gli impatti sono di natura ancora incerta. Anche perché la decisione riguarda solo l’Europa e non altri nostri mercati importanti come Stati Uniti e Cina", riflette Marco Stella, presidente della Filiera Automotive Confindustria Emilia.

La filiera locale è molto legata alla produzione di componentistica per i motori. Cosa pensa che cambierà?

"Occorrono sicuramente sostegni di politica industriale per effettuare la transizione e anche se mancano dodici anni al 2035, per il ciclo produttivo sono pochissimi. Pensi che dalla concezione di un nuovo modello di auto, alla progettazione, sviluppo, fino alla produzione possono volerci dai 40 ai 50 mesi. Quindi abbiamo un tempo a disposizione brevissimo per effettuare questo complesso passaggio".

Da un punto di vista occupazionale pensa ci saranno ripercussioni negative?

"Questa transizione bisogna valutarla anche da un punto di vista della sostenibilità sociale. C’è bisogno di competenze diverse e abbiamo già non poche difficoltà a trovare talenti e reperire risorse: mancano tecnici periti. E per il futuro serviranno specializzazioni in tutte le materie che riguardano il digitale e tutto l’ambito dell’elettrico e dell’elettronica. Non servono necessariamente ingegneri, ci sarà grande bisogno anche i tecnici specializzati".

Per quanto riguarda i numeri?

"E’ possibile che ci sia meno lavoro da fare perché cambiano i materiali che verranno utilizzati, quindi occorre che le aziende diversifichino attraverso ricerca, sviluppo, nuove competenze. E’ un cambiamento radicale del modello di business: è possibile che siano problemi a livello occupazionale anche se quello che ci auguriamo è che questo scenario non si verifichi e si creino competenze diverse. Ma questo non è l’unico problema sul campo".

Ci dica l’altro.

"Quello delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. Nonostante nella nostra regione si sia più avanti che in altre, siamo sempre molto indietro rispetto al resto degli altri Paesi europei. Anche questa è una questione che deve essere affrontata".