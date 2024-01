Stop ai pasti confezionati. Il San Luigi avrà la mensa

Pentole in azione, fuochi accesi e sfrigolio ai fornelli al Collegio San Luigi per i bambini della materna e per i ‘grandoni’ delle elementari. Basta con le pappe preconfezionate preparate ore prima che arrivano a scuola alle 11 di mattina e risultano quasi immangiabili. Ora, il pranzo in via D’Azeglio è espresso. Più che espresso arriva per direttissima perchè dai fornelli alla tavola ci sono meno di una manciata di metri. Insomma un bel Km zero e soprattutto un bel salto di qualità. Si tratta di una rivoluzione della refezione scolastica al San Luigi dove è entrata Vivenda, ramo ristorazione de la Cascina Cooperativa. Con una sede a Bologna, La Cascina affonda le sue radici nel 1978 "quando, su suggerimento di don Giacomo Tantardini - si legge sul loro sito - alcuni studenti universitari romani e fuorisede decisero di aprire una mensa per i propri colleghi. L’iniziativa, nata spontaneamente grazie anche al contributo simbolico di 70mila lire donate dall’allora cardinale Luciani, attirò fin da subito le simpatie di molte persone che nel tempo contribuirono al suo sviluppo". Da una crescita esponenziale fino ad annoverare "quasi diecimila dipendenti e più di 36 milioni di pasti preparati ogni anno". Non cambia però la filosofia di fondo: "Essere radicati sul territorio e attenzione all’occupazione delle fasce più deboli del mercato del lavoro".

Adesso tocca al San Luigi dove, "all’interno di un edificio del ’500, abbiamo ristrutturato la cucina", spiega Davide Perrone, direttore di filiale Nord-Est del Gruppo.

Un’operazione complessa data la storicità dell’edificio, quindi l’attenzione massima della Soprintendenza. Ieri, cinque mesi dopo i lavori, l’inaugurazione con i primi tre turni. Il pasto di debutto, alle 11.30, è toccato ai bimbi della materna a cui è stata fornita anche la merenda che spazia dalla frutta al prodotto da forno, poi alle 12.30 il primo turno delle elementari e alle 13.30, il secondo. Ai fornelli, un cuoco e due aiuti cuochi, in refettorio due inservienti. Da notare che un aiuto cuoco è distaccato, in una seconda cucina ben separata così da poter preparare, evitando eventuali contaminazioni e in assoluta sicurezza, le diete speciali.

I menù che ruotano su cinque settimane abbracciando due stagioni, sono elaborati della dietista del Gruppo che invia il programma alimentare alla scuola e da lì alle famiglie.

"Acquistiamo solo prodotti del territorio e bio", precisa Perrone. E i piccoli clienti? Hanno spazzolato tutto, rivela soddisfatto Perrone che ieri, per il grande debutto, ha servito riso al pomodoro, stracchino, carote alla julienne e budino alla vaniglia.

Federica Gieri Samoggia