Stop ai punti nascita periferici. Scatta la rivolta dei sindaci: "Vince la logica dei numeri"

di Monica Raschi

Avevano sperato in una riapertura dei punti nascita nelle zone montane e comunque non centralissime della regione. Una speranza, che per i sindaci, si è infranta contro le affermazioni dell’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi. Sicuramente tra i più amareggiati e delusi c’è Giuseppe Nanni, sindaco Alto Reno Terme: "Siamo rimasti all’impegno della Regione che, per voce del suo ex presidente Bonaccini, aveva detto che i punti nascita della regione che erano stati chiusi, il nostro di Porretta è stato il primo (nel 2014, ndr) sarebbero stati riaperti. Se la nuova giunta, il nuovo assessore hanno stabilito che l’impegno preso da Bonaccini viene disdetto, rifletteremo su questa novità molto negativa e vedremo quale iniziativa mettere in campo – dichiara –. Chiederò al Distretto socio sanitario di discuterne, visto che c’era una promessa".

Il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, fa sapere che incontrerà l’assessore Fabi nei prossimi giorni: "Voglio confrontarmi con lui. Condivido il fatto che la sicurezza dei servizi sanitari è fondamentale e va garantita", sottolinea. Il punto nascita di Cento è stato chiuso nel giugno 2023 per mancanza di personale, il sindaco spiega perché: "Dal 2014 le nascite sono crollate, andando sotto gli standard previste dalle linee guide. Mancando queste non ci sono più i requisiti per la sicurezza, ma si innesta così anche una sorta di circolo vizioso: essendoci poche nascite il personale sanitario, così carente ovunque, e sto parlando sia a livello regionale che nazionale, non viene certo a fare concorsi per queste zone, ma si rivolge a un mercato più ampio".

Altro ospedale il cui punto nascita è stato azzerato è quello di Pavullo e la battaglia per la riapertura va avanti da anni, come ricorda il primo cittadino, Davide Venturelli: "Nel 2016-17 avevo coordinato i comitati cittadini per provare a salvare il nostro punto nascita, sapendo che la battaglia era molto difficile perché non ci hanno chiuso dalla mattina alla sera: dal 2011 si è lavorato per depotenziare progressivamente un reparto che, per noi, era un’eccellenza, ma eravamo arrivati sotto i 500 parti all’anno. Quando hanno chiuso erano 300 – precisa –. Oggi a Pavullo nascono annualmente tra i 120 e i 150 bambini, nelle zone appenniniche circostanti sono circa altrettanti. Se l’approccio resta sui numeri non abbiamo speranza – afferma –. Quello che abbiamo chiesto e ottenuto è che si potenzi tutto il settore che riguarda il pre e il post parto. Ma resta aperto il tema del presidio in caso di emergenza-urgenza: tutta la fascia dell’alta montagna resta fuori. Comunque anche a noi avevano detto che avremmo riaperto, ma non è stato così. Potevamo lavorare sul parto naturale, diventare un luogo di eccellenza, invece con la chiusura ci hanno condannati, continuando a ragionare sui numeri e non sulla qualità".

Fa un’osservazione sulla ’geografia’, invece, il sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta: "Il nostro è un ospedale tutt’altro che periferico, è centrale nella Val Padana. Serve un bacino che arrivava, con il punto nascita, anche verso il Mantovano, perché Guastalla è baricentrica nella pianura padana con un bacino di utenza di circa 25mila abitanti. Capisco i temi della sicurezza, ma da me non sentirà mai dire: va bene chiudiamo il punto nascita. Occorre un confronto che vada oltre i confini politico-amministrativi".

Parla dell’accettazione della chiusura del punto nascita di Lugo, la sindaca Elena Zannoni, "nel nome della sicurezza per mamme e bambini. Però nell’avere accettato questa scelta abbiamo chiesto due cose: grande attenzione ai percorsi pre e post nascita che siano territoriali, e qui ci siano. Poi che gli orari del Pronto soccorso pediatrico vengano ampliati, visto che ora è aperto solo la mattina, fino alle 14 e noi vorremo che si arrivasse almeno fino a sera. Stiamo parlando e c’è un’apertura su questo, c’è un buon dialogo con il nostro Distretto ".