Stop ai treni sulla Bologna-Vignola Bus sostitutivi fino al 10 settembre

Sei settimane di chiusura per la ferrovia Bologna-Vignola ed è subito protesta fra i passeggeri della linea che da Bologna transita a Borgo Panigale, Casalecchio, Zola, Valsamoggia, Savignano e Vignola. Un blocco della circolazione dei treni, compensata dal servizio di bus sostitutivo sull’intera tratta, dovuta ai lavori per la realizzazione di un sottopasso pedonale e ciclabile in via Nievo, nella periferia di Riale, dove sarà eliminato l’attuale passaggio a livello che dalla via Risorgimento permetteva la percorrenza fino alla nuova zona residenziale e alla zona dei centri commerciali.

Delle tante proteste dei passeggeri si è fatta interprete l’associazione di utenti In prima classe per la Bologna-Vignola che rimprovera alla Regione (che attraverso Fer è proprietaria della ferrovia) e Tper di non avere informato e condiviso una scelta di chiusura per un grande lasso di tempo.

"Francamente per la realizzazione di un sottopasso e la soppressione di un passaggio a livello si va a creare un disservizio alle migliaia di passeggeri che frequentano una fra le tratte più importanti del Servizio ferroviario metropolitano -dice il presidente Maurizio Quartieri- Gli utenti non possono essere trattati così. La cosa era nota da mesi, ma nessuno ce l’aveva comunicato. Poi esistono tecniche che potevano limitare di molto questo disagio. Fra l’altro in questo periodo potevano essere programmati altri lavori di sistemazione e manutenzione di cui c’è un gran bisogno su tutta la linea", aggiunge Quartieri che al termine dell’incontro con gli enti coinvolti ottiene un calo del periodo di chiusura inizialmente fissato a 50 giorni.

La chiusura inizia sabato prossimo 29 luglio e durerà fino al 10 settembre, con un incontro di verifica fissato a dopo Ferragosto. Il sindaco di Zola Davide Dall’Omo comprende il disagio ma chiarisce che si tratta di una scelta obbligata: "L’eliminazione di questo passaggio a livello è una questione di sicurezza voluta da Fer con riflessi positivi sui tempi di percorrenza e attesa da tanti anni. Procedere con i lavori durante l’estate e in particolare nel mese di agosto è stata dettata dal buon senso che vuole opere che richiedono l’interruzione di un servizio pubblico concentrate possibilmente nel periodo di minor impatto per l’utenza".

