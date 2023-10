Stop ai voli notturni . Si va verso la proroga: "L’ordinanza funziona"

I residenti del quartiere Navile potranno continuare a dormire sonni tranquilli, perché lo stop ai voli notturni sul Marconi dovrebbe continuare anche nel periodo invernale. L’addio ai sorvoli sulla città tra le 23 e le 6 di mattina è entrato in vigore lo scorso giugno, proprio per tutelare il sonno dei cittadini, grazie all’accordo tra Comune, aeroporto, Enac ed Enav, portato avanti grazie all’intermediazione del viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami. Una misura antirumore che, stando alla positività dei dati raccolti in questi mesi di messa in campo, potrebbe proseguire anche per la prossima stagione. La cabina di regia, infatti, si è riunita ieri per ragionare sulle prossime mosse, chiedendo la proroga dell’Ordinanza Enac.

Si va, quindi, verso la proroga del provvedimento, che a luglio, dopo il primo mese di applicazione, ha quasi azzerato i sorvoli sulle zone abitate del Navile nella fascia oraria notturna, segnando un taglio superiore al 90%. L’abbattimento dei voli notturni è reso possibile grazie all’ordinanza Enac che, dalle undici di sera alle sei del mattino, impone ai piloti di volare sull’area industriale del Bargellino, salvo i voli autorizzati a causa degli agenti atmosferici. Pochi casi, guardando alle analisi di luglio, perché il primo risultato del divieto Enac è stato positivo. E proprio in virtù degli ottimi bilanci che hanno fatto gioire i residenti ("Se funzionasse così per sempre – aveva affermato Paolo Serra, portavoce del Comitato per la compatibilità aeroportocittà –, saremmo contentissimi", ndr), il tavolo sta pensando alla proroga dell’applicazione. I protagonisti del tavolo hanno deciso di fissare un ulteriore confronto per analizzare informazioni e dati aggiuntivi. Il prossimo incontro dovrebbe essere a dicembre.

La notizia è un’ulteriore conferma per Fratelli d’Italia in Comune. "La soluzione trovata dal viceministro e da Enav sta dando buoni frutti – commenta il consigliere comunale Fabio Brinati (nella foto) –, e i dati sono migliorati. Il tema della salute è prioritario e su questo è intervenuto il provvedimento, migliorando quella dei residenti del Navile". Con questa soluzione, sono stati tutelati anche i lavoratori aeroportuali. "Con l’ordinanza proposta dal sindaco – continua Brinati –, sarebbero rimasti a casa 200 lavoratori, ma questo l’abbiamo scongiurato". Il problema del rumore legato ai sorvoli notturni sembra sistemato, e pensare che sembrava qualcosa di irrisolvibile. "Non è stato di facile risoluzione, ma i dati danno ragione all’accordo – conclude Brinati –. Il Comune dovrebbe avere maggiore sensibilità e attenzione nei confronti di tutti i bolognesi, trattando le tematiche del rumore che lamentano i residenti di Piazza Aldrovandi e di via Petroni, senza soluzioni. E sperare nella stessa efficacia".

Mariateresa Mastromarino