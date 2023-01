Stop al centro pasti "Non ci sono i soldi"

Niente soldi, niente nuovo centro pasti Casteldebole in via Galeazza 552. Tre righe a firma di Manuele Faustini Fustini, direttrice del settore Edilizia pubblica del Comune, mettono nero su bianco quello che Valeria Bellettini, consigliera Fd’I al Quartiere Borgo Panigale-Reno, aveva scoperto dai documenti: "L’intervento ‘Ristrutturazione e adeguamento funzionale centro pasti Casteldebole’ è stato stralciato dal piano triennale dei lavori pubblici in attesa del reperimento delle risorse finanziarie".

Non ci soldi per la nuova maxi cucina che ogni giorno sforna più di 7.000 pasti per Ribò, la società che prepara la pappa per la refezione scolastica. Ennesimo stop ad un progetto che affonda le radici ai tempi della giunta Merola, quando l’assessore alla Scuola Marilena Pillati, diede vita a Ribò, annunciando due centri pasti: Erbosa in via Gobetti e appunto Casteldebole. Casteldebole è nel limbo, ma non va meglio a Erbosa. La vecchia cucinona doveva traslocare, nel 2018, al Lazzaretto. Salvo ulteriori intoppi, quel cantiere vedrà "la luce nel 2023", scrive la dirigente comunale. Per il Comune, la nebbia che avvolge Casteldebole è solo una "questione tecnica dovuta al fatto che - approvando il Bilancio entro l’anno per non andare in esercizio provvisorio - molte risorse arrivano solo dopo mentre il Piano lavori pubblici può contenere solo le opere con finanziamento certo al momento dell’approvazione del Bilancio. Come ogni anno alcune opere vengono stralciate in un primo momento e reinserite con le successive variazioni di Bilancio e conseguenti modifiche al Piano lavori pubblici, nel momento in cui arrivano le risorse".

Ben differente la valutazione della consigliera di Fd’I, Manuela Zuntini: "Nonostante i molti proclami sulla solidità del bilancio, la Giunta non trova 2 milioni di euro necessari per ristrutturare il centro pasti Casteldebole: è evidente che soffre di inadeguata programmazione". Le premesse, accusa Zuntini, non fanno per sperare: "La giunta accumula ritardi vergognosi che mettono a rischio la realizzazione di importanti opere pubbliche. La vicenda infinita delle medie Carracci è un esempio clamoroso, ma non isolato. C’è la media Dozza: progetto previsto nel 2021 per 7 milioni di euro che ora è arrivato a un preventivo di oltre 16 milioni"

