"Stop al consiglio comunale in streaming"

"Il paese è rimasto ai tempi del Covid. Siamo gli unici". Il comitato apolitico di cittadini ‘Viviamo Granarolo’, capeggiato dal presidente Carlo Trenti, capogruppo in consiglio comunale a Granarolo dell’Emilia dal 2009 al 2019 per la lista civica "Impegno per Granarolo", si schiera contro alcune decisioni gestionali dell’attuale amministrazione comunale, in primis contro il fatto che il consiglio comunale sia ancora obbligatoriamente in streaming e non aperto al pubblico, come in epoca pandemica.

"Siamo un comitato neutrale che con grande spirito di responsabilità e collaborazione si vuole occupare dei temi riguardanti Granarolo e portare avanti le istanze dei cittadini. Lo striscione che abbiamo aperto nei giorni scorsi davanti al Comune è il frutto di numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, che a più riprese, ci hanno chiesto, che anche a Granarolo si possa ripristinare la normalità - dichiara il presidente Trenti -. A Granarolo permangono le "restrizioni Covid". L’amministrazione sembra non volerle abbandonare dando piuttosto l’impressione di volerle adottare come modello gestionale pur nella indubbia consapevolezza dei disagi per i cittadini. Chiediamo, il libero accesso dei cittadini all’Urp in assenza di prenotazione e la riapertura al pubblico del Consiglio Comunale, in presenza. Da tempo hanno riaperto i cinema, i teatri, la vita è tornata ad essere quella di prima, per questo motivo, chiediamo a gran voce che l’Amministrazione comunale accolga le nostre richieste. Nulla vieta di chiedere di indossare la mascherina nelle sale di attesa".

A replicare è il primo cittadino di Granarolo dell’Emilia Alessandro Ricci: "Il consiglio in presenza riprenderà dal 30 gennaio prossimo in occasione del voto sul Bilancio comunale.

Per gli uffici l’accesso con prenotazione è gradito dai cittadini che non devono più fare la fila. Abbiamo un pomeriggio ad accesso libero (giovedì pomeriggio) , vorremmo portarlo a due pomeriggi (martedì), ma abbiamo delle resistenze di un sindacato che ha dichiarato lo stato di agitazione anche perché vorrebbero chiudere il sabato anche Urp e demografico mentre noi siamo contrari in quanto il sabato è giorno di mercato e c’è affluenza notevole. Il nostro obiettivo è quello di ridurre i tempi di attesa per l’appuntamento portando ad una settimana al massimo. Le urgenze sono comunque sempre garantite anche senza la prenotazione".

Zoe Pederzini