Stop al tabacco, è partita la crociata

L’imposizione dei 30 km all’ora in città è un’anomalia con cui i bolognesi dovranno avere a che fare per molto tempo, non si comprende ancora con che conseguenze. Si profilano all’orizzonte multe salate, ricorsi, proteste, probabili lunghe attese. Anche il test effettuato dai cronisti del Carlino ha dimostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che è una strada poco praticabile, ma il Comune la vuole praticare a tutti i costi in nome di una ideologia ambientalista estrema e fuori dal tempo. Esposto il solito quadro del provvedimento più indigesto degli ultimi anni, va detto che il tema del fumo è tutt’altra cosa. È vero che probabilmente gioverebbe ai polmoni di molte persone però il problema non può risolverlo il Comune, che invece dovrebbe concentrarsi sul nodo della mobilità e ripensare il provvedimento dei 30 all’ora obbligatori. Il fumo ormai (giustamente) è bandito dai locali pubblici e In Italia c’è già chi se ne occupa. L’anno scorso è partita una raccolta firme con l’obiettivo di creare un ambiente senza tabacco e la prima generazione libera dal tabacco entro il 2030. La petizione è coordinata in Italia dall’Istituto Mario Negri di Milano in collaborazione con la Società Italiana di Tabaccologia (SITAB). L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 1 milione di firme a livello europeo per vietare la vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina a partire dai cittadini europei nati dopo il 1° gennaio 2010.

mail: beppe.boni@ilcarlino.net