"Stop alla linea passante Porretta–Pianoro"

"Sospendere le linee passanti SFM1 Porretta-Pianoro e SFM2 Vignola-Bologna". È la richiesta di Fratelli d’Italia che, lo scorso venerdì, ha depositato in Assemblea legislativa una risoluzione per chiedere lo stop e la revisione del servizio, "a seguito del disastroso avvio". La presidente del gruppo meloniano in Regione, Marta Evangelisti, sottolinea "la necessità di affrontare le gravi criticità strutturali e gestionali emerse, con l’obiettivo di garantire un trasporto pubblico locale più efficiente e sicuro per i cittadini".

Secondo Fratelli d’Italia, dunque, "l’attuale configurazione delle linee passanti non risponde in modo adeguato alle esigenze delle comunità servite. Nel caso della SFM1, in particolare, i disagi sono numerosi: ritardi cronici, soppressioni e problemi segnalati ripetutamente dai comitati dei pendolari, dagli enti locali e dagli istituti scolastici. L’infrastruttura della tratta Porretta-Pianoro, composta prevalentemente da un binario unico, rappresenta un limite", insiste Evangelisti.

Che vorrebbe aspettare il raddoppio del binario, la cui richiesta è stata inoltrata dalla Regione al Ministero poco più di un anno fa. "Sarebbe stato più opportuno attendere la realizzazione di questo intervento strategico, invece di congestionare ulteriormente il traffico ferroviario già precario, aggiungendo corse e incroci complessi – incalza il gruppo meloniano –. Fratelli d’Italia ribadisce il proprio impegno nel proporre interventi concreti per migliorare la qualità del servizio pubblico, ridurre i disagi e garantire un sistema di trasporti che risponda meglio alle necessità dei cittadini".

"È indispensabile ascoltare le istanze delle comunità e dei territori – chiude Evangelisti – . Chiediamo la sospensione delle linee passanti per affrontare con serietà e rapidità le criticità emerse, tutelando i cittadini e garantendo loro un servizio adeguato".