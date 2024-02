Stop alla trattativa. Azienda condannata

Aveva trasformato la quattordicesima in un superminimo individuale in maniera unilaterale dopo aver rotto il tavolo della trattativa. Per questo la Exsto Italia di San Lazzaro è stata condannata dal Tribunale di Bologna per condotta antisindacale. L’azienda, ha deciso il giudice, dovrà riprendere il confronto con i sindacati sull’integrativo. La società aveva deciso di sopprimere l’erogazione ai lavoratori della quattordicesima, che tutti i dipendenti percepivano da oltre 50 anni, per trasformarla in un superminimo individuale, "determinando in questo modo, nel tempo, una diminuzione del reddito dei lavoratori", denuncia la Filctem-Cgil. Durante le trattative, il sindacato aveva espresso il proprio dissenso e formulato proposte a tutela dei lavoratori. "La Exsto Italia invece ha interrotto il dialogo in corso e ha convocato i lavoratori singolarmente per far sottoscrivere loro la modifica contrattuale", riferisce la Filctem. Il giudice Chiara Zompì del Tribunale di Bologna, su ricorso della sigla assistita dagli avvocati Guido Reni e Giulia Gallizioli dello Studio legale associato di Bologna, ha dichiarato l’antisindacalità della condotta aziendale per "aver unilateralmente sospeso le trattative sindacali per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e nell’aver sottoposto direttamente ai lavoratori una modifica del trattamento retributivo previsto nei contratti individuali di lavoro". Di qui la decisione del giudice di imporre la ripresa del confronto.