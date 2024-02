"Stop all’accanimento contro il nostro settore"

Una giornata di ’riflessione’ per preparare le nuove iniziative di protesta. Ieri infatti è stato un mercoledì di tregua, dopo le proteste dei giorni scorsi. Gli agricoltori sono stati protagonisti di numerose riunioni per capire come procedere nei prossimi giorni e per permettere a chi si è mobilitato, a turni, di tornare a casa a controllare il proseguimento della propria attività.

L’unica novità al momento è che oggi scadrà la proroga concessa dalle forze dell’ordine per il presidio al parcheggio parallelo alla San Carlo, accanto al casello autostradale dell’A14. Un presidio che dura ormai dallo scorso 9 febbraio. La giornata quindi al momento non prevede nuove proteste o nuovi cortei, ma solo discussioni e breefing su cosa fare a partire da domani. Nonostante l’obiettivo iniziale fosse quella di dirigersi verso Modena, non si esclude, tra le tante ipotesi, uno spostamento in massa degli agricoltori emiliano-romagnoli verso Roma, per far sentire la propria voce assieme ad altri manifestanti provenienti da ogni parte d’Italia.

Tra le tanti voci che si fanno sentire c’è quella di Gianni Albertazzi, proprietario della "Società Agricola Prato degli Olmi" a Medicina. "Sono uno dei manifestanti attivi di Castel San Pietro. Vado con mio figlio perché è giusto che i ragazzi lottino per il loro futuro. Giusto ora, so che è lì con altri ragazzi del presidio e, tutti assieme, stanno valutando le prossime proteste. E’ difficile lavorare in un settore costantemente ostacolato - conclude Albertazzi. Le entrate e le uscite non sono ben bilanciate. È vero quello che dicono: la crisi dell’agricoltura perdura da più di dieci anni, quando ha cominciato a farsi sentire l’assenza di una politica agricola nazionale ed europea".