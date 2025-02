Stop alle stragi. Controllati 143 guidatori

Sette pattuglie della Stradale sono state impegnate, nella notte tra sabato e domenica, nel primo servizio ‘anti-stragi’ organizzato dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada. Gli agenti della Polstrada, in servizio con i colleghi dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, hanno controllato in zona Casteldebole 74 veicoli e 143 persone, sei delle quali sono state denunciate a piede libero; altri 6 guidatori sono risultati in stato di ebbrezza (uno è un neopatentato), e due positivi a sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e cannabis.

Si è dunque proceduto alla segnalazione al Prefetto.

Inoltre, per i conducenti positivi alle droghe si è in attesa dell’esito delle analisi del laboratorio tossicologico forense di Roma. Oltre alla guida in stato alterato, sono state contestate altre 7 infrazioni amministrative e sono stati decurtati 65 punti dalle patenti.