"Stop all’integrativo". Sciopero alla Koinè

Sciopero per l’intero turno di lavoro con presidio, dalle 9 alle 13, domani alla Koinè di Bologna. A proclamarlo Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil bolognesi per protestare, spiegano, contro "la scelta dell’azienda di dare disdetta del contratto integrativo aziendale. Dal primo gennaio, senza preavviso, Koinè Bologna ha deciso di non prorogare gli accordi". Inoltre, sottolineano da Cgil, Cisl e Uil, "ad aggravare la scelta", la volontà della società "di non dare più corso al lavoro agile secondo gli impegni assunti col sindacato, ma di fare sottoscrivere ai lavoratori un nuovo accordo di lavoro agile per un solo giorno a settimana, a discrezione dell’azienda ed eventualmente revocabile".