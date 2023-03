Stop dei taxi, la carica dei trecento "Ora il Comune ci dia delle risposte"

Clacson, striscioni e bandiere. Il serpentone bianco dei tassisti bolognesi è partito ieri mattina, alle 10.30 in punto, dal distretto fieristico puntando dritto verso piazza Maggiore. Oltre 300, su 722 licenze totali, le auto che, a passo d’uomo, hanno sfilato in segno di protesta: si tratta della seconda giornata di sciopero (il servizio è rimasto fermo dalle 8 alle 22) in meno di un mese, dopo quella del 28 febbraio scorso. Lo stop dei taxi arriva a seguito dell’incontro di lunedì, conclusosi in un nulla di fatto, tra le associazioni di categoria (Ascom taxi, Cna Fita taxi, Confartigianato Tp Uiltrasporti, Unica taxi e Uritaxi) e il Comune. "Un tavolo – attacca il segretario regionale di Uiltrasporti, Mirko Bergonzoni – fallito perché l’amministrazione non è stata capace di trovare soluzioni alle nostre richieste. Noi siamo molto preoccupati per quello che sarà il nostro futuro". Tanti i nodi da sciogliere: mobilità, riorganizzazione dei turni, adeguamento delle tariffe e geolocalizzazione. Su quest’ultimo punto in particolare, da Palazzo D’Accursio "propongono di utilizzare un’app – le parole di Cosimo Quaranta, Cna Fita – che geolocalizzi gli operatori durante tutta la giornata". Una possibilità che, però, non ha incontrato il favore dei tassisti, i quali hanno...