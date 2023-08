Stop dei voli a Maiorca Tanti i bolognesi bloccati

Da giovani si spera che il viaggio di maturità non finisca mai. Ma se è una tempesta a bloccare il rientro a casa, forse, il sogno non è così tanto idilliaco. È ciò che è capitato a un gruppo di otto ragazzi, ex studenti del liceo Galvani, rimasti bloccati a Palma di Maiorca, a causa della tempesta Rea che sta investendo le isole Baleari. Dopo una settimana di divertimento sull’isola, il gruppo di amici è andato in aeroporto a prendere l’aereo, che sarebbe dovuto partire domenica pomeriggio. Ad attenderli, però, c’era un’amara sorpresa: volo soppresso e hotel pieni. Così, i ragazzi sono dovuti rimanere a dormire in aeroporto. "Dopo otto ore di fila allo sportello di Ryanair, ci hanno spostato il volo all’1 settembre – racconta Diana Bufalini, una ragazza del gruppo –. Ma non atterriamo più a Bologna, perché il nuovo volo atterra a Treviso, che è l’unico disponibile per il nord Italia". Dopo una notte trascorsa sul pavimento dell’aeroporto, insieme a un migliaio di altri turisti italiani bloccati a Palma, due ragazzi della comitiva hanno acquistato un biglietto alternativo per poter rientrare in Italia, perché avevano urgenza di tornare a casa. Rimasti in sei, i ragazzi hanno aspettato invano assistenza dalla compagnia aerea. "Gli hotel messi a disposizione dalla compagnia erano tutti pieni, così come quelli che abbiamo provato a contattare noi personalmente – continua Diana –. Siamo rimasti in aeroporto, quindi, ma in attesa di riuscire a trovare altro, abbiamo affittato un appartamento a nostre spese". Costi extra, che "non sappiamo se ci verranno rimborsati, visto che il volo è stato cancellato per l’emergenza maltempo – aggiunge la ragazza –. Ieri era tutto pieno, e nemmeno per i prossimi due giorni ci sono hotel disponibili".

"Abbiamo speso 1.500 euro per l’affitto di questi giorni – tuona Filippo Maccaferri, un altro componente del gruppo –. La compagnia dovrebbe offrire il servizio di assistenza, che è mancato. Ci è stato detto che, addirittura, dobbiamo essere noi a recarci in aeroporto a chiedere personalmente le disponibilità per le strutture convenzionate".

Nessuna notizia positiva per i giovani viaggiatori, perché "la compagnia ci ha detto che solo la prima notte viene rimborsata, con un compenso di massimo 300 euro – conclude Diana –. Ma possiamo comunque presentare il resoconto delle spese, sperando in un rimborso".

Mariateresa Mastromarino