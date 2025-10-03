Stop interventi al Rizzoli: "Liste d’attesa fiume, commissione d’inchiesta"

"Rispetto al passato abbiamo aggiunto solo una settimana in più di riduzione dell’attività chirurgica programmata. Il personale deve fare le ferie e ci sono alcuni lavori di manutenzione previsti all’interno del blocco operatorio".

È la risposta della direzione dell’Istituto Rizzoli (ma che non vede in calce la firma del direttore generale, Andrea Rossi) al grido di allarme per il blocco degli interventi chirurgici programmati, dal 12 dicembre al 7 gennaio, lanciato dal professor Cesare Faldini, direttore del Dipartimento Patologie Complesse del Rizzoli, il quale ha fatto notare come ci siano 27mila persone in attesa di un intervento e di come questo allunghi ulteriormente i tempi.

E mentre dalla Regione non arriva nessuna precisazione o spiegazione allo stop prolungato delle operazioni chirurgiche, dalla direzione dello Ior dichiarano che "la rimodulazione delle attività è legata anche alle note difficoltà dovute al turnover del personale infermieristico. Ma da tale rimodulazione sono escluse le attività di ortopedia oncologica e pediatrica, così come le attività di Pronto soccorso e la chirurgia ortopedica e traumatologica urgente".

Dai sindacati Cgil, Cisl e Uil la condanna del blocco degli interventi e la notizia che "tutte le aziende sanitarie comunicano che la Regione ha chiesto un piano di rientro".

"Quella del Rizzoli è la goccia che fa traboccare il vaso: come capogruppo di Fratelli d’Italia, Rete Civica, Forza Italia sulla base dell’articolo 60 comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa abbiamo richiesto l’istituzione di una commissione assembleare d’inchiesta sulla sanità dell’Emilia-Romagna". Lo sottoscrivono Marta Evangelisti (FdI), Elena Ugolini (Rete Civica) e Pietro Vignali (FI).

"La sospensione della chirurgia programmata al Rizzoli dal 12 dicembre al 7 gennaio è l’ultimo segnale di un sistema che sta deragliando – affermano –. Si tratta di una mossa disperata dell’assessore Fabi per gestire il disavanzo regionale sanitario, che si ripercuote negativamente sulle liste d’attesa: meno pazienti vengono operati, e più si allungano".

Fra le tante questioni per le quali, secondo le forze di opposizione in Regione c’è bisogno di fare luce sullo stato della sanità pubblica emiliano-romagnola, spicca il disavanzo: "È passato da -200 a -645 milioni di euro, come certificato dall’ultima delibera di fine luglio. Il deficit complessivo delle singole Ausl emiliano-romagnole ammonta a un miliardo di euro. Una commissione d’inchiesta è necessaria per fare luce sulla situazione – dichiarano – e per poterci confrontare con esperti al fine di individuare insieme quali siano le vie da percorrere per invertire la rotta. Non basta dire che servono più soldi. Occorre valorizzare le professionalità della nostra sanità: è nece

ssaria una nuova visione che sappia rilanciare il nostro servizio sanitario regionale".