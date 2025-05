Stop ai minori di 18 anni, i bolognesi: “Osteria del Sole unica”. “Scelta comprensibile”

Bologna, 1 maggio 2025 – I tavoli sono pieni e gli avventori ridono e scherzano, mangiando un boccone in compagnia di amici e buon vino. Il tutto con il locale colmo di clienti, in piedi anche davanti al bancone. Non ci sono passeggini né bambini che gattonano sul pavimento o corrono urlanti in corridoio o, ancora, papà che cambiano pannolini sul tavolo trasformato in fasciatoio.

Osteria del Sole: “Sconsigliato ai minori di18 anni”

Insomma, è una – nuova – classica ora di pranzo settimanale all’interno dell’Osteria del Sole, dove all’ingresso, da un giorno, è esposto il cartello: “Sconsigliato ai minori di 18 anni”, invito che mette dei paletti alle famiglie, protagoniste di episodi spiacevoli e maleducati che hanno portato i titolari a sconsigliare loro di frequentare l’attività.

Dopo la notizia pubblicata ieri sulle pagine del Carlino, nella bottega storica di vicolo Ranocchi, lo ‘stop’ a bambini e genitori fa il giro delle sedute e molti clienti dicono la loro, abbracciando la decisione dei soci dell’osteria più antica sotto le Due Torri.

Al centro delle motivazioni, condivise dall’utenza, c’è “la maleducazione delle famiglie e il mancato rispetto del luogo, che è storico e soprattutto pubblico”. In poche parole, questo è il pensiero che accomuna gli adulti in sala, alcuni anche genitori e inevitabilmente figli cresciuti.

“Questo è un luogo magico per Bologna – inizia Marco Molinari Pradelli –. E proprio per questo va rispettato, come va rispettato chi qui dentro ci lavora ogni giorno. I genitori in primis, spesso, sono maleducati e non rispettano il locale e quindi si sfocia nel disastro”. Servirebbe dunque “educare i bambini – continua –. Se l’Osteria ha preso questa scelta, vuol dire che non si è potuto fare altrimenti”.

Insomma, “I titolari hanno ragione – taglia corto Silvia Sartori –: quando i piccoli non sono educati, il problema vuol dire che parte dai genitori”, da cui fondamentalmente dipende il comportamento dei piccini. Infatti, “sono i genitori che dovrebbero tornare a scuola – aggiunge Sartori –. Lo dico da mamma, ora anche nonna: al bambino è sufficiente dire ‘no, non si fa’ oppure chiedergli di smettere. A quel punto, i piccini si possono portare ovunque”.

Anche Laura Menozzi, mamma di due figli ormai grandi, è dello stesso parere: “Parliamo di una scelta molto comprensibile, e lo dico da mamma – evidenzia –. In generale, avverto un forte decadimento delle buone maniere e dei costumi. Se in primis le famiglie non si rendono conto di essere in un luogo pubblico con altre persone, e non a casa propria, è bene che altri si facciano carico di farglielo notare”.

Certo, “dispiace perché bambini e famiglie sono meravigliose – chiude –, ma ci vuole rispetto per avventori e titolari dell’attività”. Per altri cittadini e clienti, l’Osteria del Sole, locale aperto tutti i giorni da mattina a sera che serve prettamente alcolici e permette ai clienti di consumare il proprio pasto ai tavoli d’asporto, non è un “luogo adatto ai bambini – spiega Alberto Vitali –. Sono dell’idea che i piccoli dentro le osterie non dovrebbero metterci piede, perché sono atmosfere e luoghi non adatti. Se dovessero entrarci, però, dovrebbero rispettare gli spazi con educazione“.

Per Giuseppe Zanolini, l’Osteria è “un locale storico che potrebbe essere interessante da mostrare ai turisti, anche bambini. Che però non dovrebbero starci, visto che non è il luogo consono alla loro età. Per arrivare a quella scelta, però, devono esserci delle valide ragioni”.