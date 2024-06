Stop al People mover, la navetta per l’Aeroporto di Bologna sospesa per manutenzione: ecco quando

Bologna, 13 giugno 2024 – Inaugurato da qualche giorno, il servizio su monorotaia ‘people mover’ di Marconi Express si ferma due giorni per un intervento di manutenzione già programmato. Le corse sono sospese, per la precisione, a partire dalle 16 di martedì 18 giugno, per poi riprendere regolarmente dalle 5.40 di giovedì 20 giugno.

Le variazioni

Durante il periodo di sospensione del servizio su monorotaia, dalle 5.40 a mezzanotte, i collegamenti tra la stazione centrale e l’aeroporto Marconi di Bologna sono ugualmente garantiti dai bus-navetta. I punti di partenza sono i seguenti: il piano terra dell’aeroporto all’uscita ‘Arrivi’, la stazione intermedia Lazzaretto in via Terracini e la stazione centrale, in via Carracci. Il viaggio in questione ha la durata di circa 25 minuti.

Rimane in ogni caso disponibile il servizio notturno ‘Marconi Express 940’, che comprende due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci (con partenze alle 1.15 e alle 4.30) e due corse dalla stazione all’aeroporto (partenze alle 00.42 e alle 4).

I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per i bus-navetta sostitutivi e ‘Marconi Express 940’ sono gli stessi del normale servizio su monorotaia.

Bisogna ricordare, infine, anche l’operatività della nuova linea bus 100% elettrici ‘Marconi Express 949’, che collega aeroporto e centro città senza soste intermedie, con capolinea in piazza Malpighi. Il servizio è attivo dalle 4, con la prima corsa da piazza Malpighi, fino alle 2, con l’ultima corsa dall’aeroporto alle ore 1.32. E’ disponibile inoltre, senza integrazione urbana, la tariffa scontata di 9,80 euro per il viaggio singolo.

Il biglietto è acquistabile sul sito di MarconiExpress.it o, recandosi all’emettitrice del capolinea ‘aeroporto’ (è consigliato l’utilizzo di carta di credito) o tramite l’app Roger selezionando ‘Flex solo Bus 949’.

I lavori di manutenzione programmata sulla monorotaia possono subire variazioni a causa di eventuale maltempo. Per seguire gli aggiornamenti e ricevere le informazioni utili, consultare il sito Marconiexpress.it.