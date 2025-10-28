La storia della brigata partigiana Stella Rossa “Cerchiamo testimoni e documenti”

Marzabotto, 28 ottobre 2025 – Una ricerca per “rilanciare” la storia della brigata partigiana ‘Stella Rossa’, guidata dal ‘lupo’ Mario Musolesi, che operò nel territorio tra il settembre 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre, e il 1944, fino all’eccidio di Monte Sole di fine settembre e inizio ottobre di quell’anno. Questa è l’iniziativa promossa dal comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

Andrea Marchi: “Ogni minima traccia può essere preziosa”

“A così grande distanza di tempo anche la minima traccia può essere preziosa”, spiega Andrea Marchi, vice presidente del comitato promotore della rassegna. I materiali verranno acquisiti a titolo di comodato gratuito, mentre la proprietà resterà in capo a chi li possiede. Infine, tutta la documentazione sarà conservata nell’archivio del comitato a Marzabotto. Un’idea per “riprendere” la memoria della brigata: luoghi, storie e persone.

I luoghi della brigata partigiana ‘Stella Rossa’

La brigata partigiana ‘Stella Rossa’, come detto, operò per un anno in una zona dell’Appennino bolognese, centrata sulle vallate del Setta e del Reno, con puntate fin oltre il confine toscano a Pietramala e verso il modenese, a ovest, in direzione di Monte Vignola.

Il cuore dell’insediamento restò quasi sempre l’acrocoro montuoso che dalla confluenza Reno-Setta si protende a sud fino al monte Termine, nelle località di Vado, Gardelletta, Quercia, Casaglia, Caprara attorno a Monte Sole, fin verso Marzabotto, sul Reno e Monzuno, Monte Venere, sull’alto Setta e nei numerosi borghi e nuclei di case coloniche di quel territorio, in particolare sulle due sponde del Setta. Un contesto “complesso”, dove “nessuno pensava che sarebbe mai stato creato un nucleo simile”, ricorda Marchi.

Crisalidi e Ugolini, fra protagonisti delle prime azioni

Dalle fonti storiografiche emergono le figure di Umberto Crisalidi e del giovane studente cattolico Giorgio Ugolini fra i protagonisti delle prime azioni. Con il ritorno a Vado dalla guerra, verso il 23 di settembre ‘43, di Musolesi, l’intera situazione conosce un salto di qualità e la formazione di un primo nucleo di resistenti diventa realtà rapidamente. Poco più di 365 giorni in cui si radunarono amici, fratelli o conoscenti fra loro e “fecero la più perfida e astuta delle guerre ai tedeschi per mesi e mesi”, scrive Marchi.

Quattro medaglie d’oro al valore militare nella brigata Stella Rossa

Tanti gli episodi e le storie. Una brigata locale, di cui nel 1944 entrarono persino a far parte anche militari sovietici in fuga, inglesi e un gruppo di indiani. Secondo l’Anpi, infatti, sono 1325 i partigiani appartenuti alla Stella Rossa, il 65% di essi aveva meno di 25 anni. E il 65% era originario della zona montana. Un’altra presenza sul territorio: l’80% del tempo della Brigata è stato nell’area di Monte Sole.

Quattro medaglie d’oro al valor militare (Musolesi, Gastone Rossi, don Giovanni Fornasini, Francesco Calzolari) e 7 medaglie d’argento al valor militare (Ettore Bruni, Rino Gamberini, Renato Moretti, Stenio Polischi, Renzo Sassi, Mario Ventura, Aronne Simonini). Oltre 220 i partigiani della brigata caduti, dei quali 27 donne.