11 set 2025
ZOE PEDERZINI
Storia, cultura e tradizioni locali . I cronisti si ritrovano a Campeggio

Ospiti del Gruppo di studi. Savena Setta Sambro. i rappresentanti dei periodici. di diverse regioni italiane.

Il gruppo riunito al Santuario della Madonna di Lourdes a Campeggio

Cronisti delle tradizioni a convegno, sabato scorso a Campeggio di Monghidoro, dove si sono riuniti i giornalisti aderenti a ’Media Memoriae’, il gruppo di scrittori e ricercatori nati in seno all’ordine nazionale dei giornalisti su iniziativa di Roberto Zalambani. Edizione numero diciotto per il convegno nazionale che per la prima volta si è svolto nel bolognese con l’obiettivo di fare incontrare e valorizzare il lavoro prezioso e capillare svolto dalle testate giornalistiche di culture, storie e tradizioni che fanno capo a vivaci realtà locali. Un evento che ha richiamato partecipanti provenienti da diverse regioni e città negli spazi attigui al Santuario della Madonna di Lourdes nel piccolo borgo di Campeggio, ospiti del gruppo di studi che dal 1991 pubblica la rivista Savena Setta Sambro, diretta ora come allora da Daniele Ravaglia.

Nella mattinata, dopo i saluti degli amministratori locali, si sono infatti succeduti diversi interventi dei rappresentanti di nuove e storiche riviste, con proposte di collaborazione e scambio di esperienze tra studiosi delle testate intervenute (Bollettino Storico Reggiano, Reggio Storia, La Finestra di Romagnabanca, Il Centone, Lavinum, Marefosca, Omnis Magazine, Pubblicazione Tincani, WigWam, Savena Setta Sambro) dalle province di Padova, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Milano e Bologna.

