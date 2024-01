’Storia culturale degli ebrei’: un libro a due voci per raccontare trenta secoli di un popolo

In Salaborsa alle 17,30 Piero Stefani e Davide Assael presentano il libro ’Storia culturale degli ebrei’ (ed il Mulino) in dialogo con Daniele De Paz. L’importante evento si svolge nel Giorno della Memoria e racconta la cultura millenario di un popolo la cui storia ha influenzato il mondo intero. Un libro a due voci per unracconto potente di una storia decisamente unica, lunga trenta secoli, segnata da fratture, conflitti e profonde influenze verso i popoli vicini. Mai così attuale, tra la guerra in corso e il risorgere di un pericoloso antisemitismo.