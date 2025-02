Storia di Palla, star suo malgrado. Un libro e un doc per la cagnolina

"Penso che gli uomini dovrebbero iniziare a relazionarsi con gli altri animali da animali, senza atteggiamenti di superiorità, ma con l’obiettivo di aiutarli". Lo afferma Monica Pais, veterinaria e fondatrice, insieme al marito Paolo Briguglio, della Clinica Duemari di Oristano. Da anni si occupa del salvataggio di animali in difficoltà, tra cui Palla, il cane dal muso deforme che ha fatto il giro d’Italia e che ha dato il nome alla Onlus ’Effetto Palla odv’.

Oggi alle 18.30 Pais presenterà il suo libro ’Palla. Storia del cane che mi ha cambiato la vita’ (Ed. Longanesi) in dialogo con Chiara Belliti nel Giardino Segreto di via Borgonuovo 3/C, nella sede di Capire. La presentazione sarà riproposta sabato alle 18.30 alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano. Sempre stasera, alle 21.15, al Pop Up Cinema Jolly sarà proiettato il documentario ’Altri animali’ di Guido Votano, che racconta il lavoro quotidiano di Monica e Paolo dentro e fuori dalla clinica.

Monica Pais, chi è Palla? "Palla è uno dei 240 animali randagi che soccorriamo ogni anno nella clinica. Quando era cucciola, qualcuno le aveva messo un collare che nessuno ha mai tolto. Purtroppo, ci è letteralmente cresciuta dentro, causando una grave deformazione alla testa. Quando siamo riusciti a rimuoverlo, si è sgonfiata molto e, per fortuna, oggi è guarita quasi del tutto".

Voi poi avete deciso di adottarla? "Sì, aveva un amore incondizionato per me, come se sapesse di essere destinata a stare con noi. Inizialmente non pensavamo all’adozione: salviamo così tanti animali che tenerli tutti sarebbe impossibile! Dopo la sua fama mediatica, però, abbiamo deciso di proteggerla da proposte poco etiche: volevano trasformarla in un’attrazione da circo e ci sono arrivate persino offerte per comprarla".

Nel libro racconta questa avventura? "É Palla stessa a raccontarla in prima persona! Ho scelto di far parlare direttamente lei, una formula che ho già usato in un altro libro e che credo crei una connessione profonda con i lettori".

Recenti fatti di cronaca hanno risollevato polemiche sulla pericolosità dei pitbull, la razza di Palla. Cosa ne pensa? "I pitbull non sono cani pericolosi, anzi, sanno essere molto socievoli, e Palla aiuta a sfatare il pregiudizio. Hanno grandi capacità, ma vanno gestiti nel modo giusto. In realtà, i pastori tedeschi sono più pericolosi, ma incarnano l’immagine del ‘cane poliziotto’ e non se ne parla".

Quali temi tratta invece il documentario? "Altri animali è girato in clinica e racconta il nostro lavoro in presa diretta, senza finzioni. Aiuta a far conoscere da vicino il nostro impegno quotidiano".

Alice Pavarotti