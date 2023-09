Storia di popoli e di terre tra musica, giochi e laboratori

Una giornata in piazza con camminata da Bazzano a Monteveglio oggi in l’InFestival alle 13 in piazza Garibaldi con stand gastronomici, attività divulgative e giochi per bambini a cura di Proloco Bazzano, Cefa Onlus, Nema Problema, Comunità Baha’i, associazione culturale Islamica Valsamoggia, Mondo Donna Onlus, associazione Progetto Scuola. In particolare, Cefa Onlus propone un gioco interattivo per scoprire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e mettere alla prova la creatività.