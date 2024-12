Storia di un’amicizia vera

Appuntamento speciale stasera alle 21,30, al Cinema Galliera dove verrà proiettato il documentario ’Mr Beau–Amici veri si diventa’, racconto intimo e personale alla ricerca della felicità sulla storia vera di Claudia Tosi, regista, e Beau, il suo Golden Retriever un po’ brontolone. Quando un problema di salute minaccia la vita di Beau, Claudia intraprende un’esplorazione della loro relazione per capire se il mondo degli umani lo abbia costretto a rinunciare ad una parte di sé e offrirgli la vita più felice possibile. Comincia così un viaggio pieno di avventure tra ’terapia di coppia’ ed emozionanti sport per cani. Tanti gli ospiti in sala, dall’associazione Il Vagabondo, che gestisce il canile di Sasso Marconi e del Nuovo Rifugio di Amola e in collegamento la regista e l’azienda che sostiene il progetto.