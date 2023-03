Storia e ricordi di Calcara raccontati tra musica e nostalgia da Fabio Federici oggi alle 9,30 nella sala Franco Magni nel centro storico del paesone di Valsamoggia, non a caso definito il ‘sesto comune’ aggregato nella fusione insieme al ‘gemello di Crespellano’ che lo stesso ex vicesindaco ha raccontato in iniziative analoghe.

Le immagini sono state scelte da Claudio Cavallieri per illustrare i luoghi, le istantanee e i ricordi degli ultimi 150 anni, fra nostalgia e memoria di paese. Con un pensiero particolare per Anselmo Drusiani, storico presidente Avis e Anpi, morto lo scorso anno. Ingresso libero con aperitivo finale in puro stile Bocciofila.