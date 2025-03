Storia infinita. Progetti e studi, ma è tutto fermo

Nord, sud, ovest, est. Potrebbe essere l’album musicale degli 883 ma invece sono i quattro punti cardinali che i cittadini bolognesi sentono da oltre 20 anni vicino alla parola Passante. E da qualche tempo anche di Mezzo. Progetti sulla carta che ancora rimangono tali, nonostante siano cambiate le amministrazioni. I sì, i no, i forse, i sarebbe meglio qui o lì però non si sono mai fermati. Tanto che il dibattito è ancora vivo tra i cittadini, come raccontato dalle voci dei residenti bolognesi a il Resto del Carlino e dal sondaggio che c’è stato sul nostro sito.

Andando a ritroso infatti bisogna tornare indietro di diversi anni, quando i primi progetti guardano al nord di Bologna. L’obiettivo è snelirre la viabilità in alcuni punti cruciali della città e delle zone più periferiche. Ma dove? E come? La politica inizia a ragionare così verso la Pianura Padana, da Borgo Panigale a Ozzano dell’Emilia. Una discussione che inizia ad esserci già nei primi anni del 2000. Uno studio di fattibilità viene realizzato ad hoc per la riorganizzazione del sistema autostrada-tangenziale del nodo di Bologna. Ecco allora l’idea di una nuova bretella che mettesse in collegamento gli estremi est e ovest della città, passando per il nord e circumnavigando la città. Si trattava di un percorso di 40 chilometri, rimasto definitivamente su carta nel 2015 in seguito alle proteste delle amministrazione di diversi Comuni dell’hinterland del capoluogo di provincia.

Ma nel mentre si era già iniziato a parlare della soluzione sud che negli anni è stata valutata in due ipotesi, ma mai realmente presa in considerazione nei tavoli della politica locale e regionale. Questa versione proponeva di bypassare Bologna attraverso le colline preappenniniche, con un sistema di gallerie sotto i colli per unire Pontecchio Marconi e San Lazzaro di Savena: costo stimato, ai tempi, 1,1 miliardi. Quindi ecco un collegamento dall’A14 all’A1, con una ipotesi più a nord e l’altra più a sud sul versante ovest. Ma secondo alcuni studi preliminari con gravi problemi ambientali per l’ecosistema e la movimentazione di materiali derivanti dagli scavi nelle colline. Il progetto oggi è tornato in voga grazie al deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami che è tornato a richiedere la versione sud per alleggerire il traffico su Bologna e dintorni.

Ma da quasi 10 anni, nel 2016, ecco che sul tavolo della politica arriva la versione di Mezzo. Tredici chilometri da Bologna San Lazzaro e Borgo Panigale, allargando le corsie di autostrada e tangenziale nel tratto già presente. Di nuova generazione qualcuno ha detto. ’Banalizzazione’ secondo altri. Ma anche quest’ultima versione della possibile opera è in stallo, con i cantieri e gli operai fermi al palo. E intanto i costi sono lievitati, triplicando dalle spese ipotizzate inizialmente. Proteste, comitati, nodi irrisolti e lotta politica hanno fatto da contorno in questi anni. "Va fatto ad ogni costo". "Se si riparte da zero non lo vedremo mai", ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. "Spesa inutile", anzi, "opera necessaria". Si tratta del progetto definitivo e giusto. Anzi, di quello da cambiare e sbagliato. Insomma, il Passante per ora è rimasto tale. Senza che nessuno lo abbia visto. Ma tutti se ne sono accorti.

Nicholas Masetti