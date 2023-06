Storia, musica ed eventi Torna il Festival celtico

di Zoe Pederzini

Monterenzio pronto per la rinascita con il suo ‘fiore all’occhiello’: la storia celtica. In occasione del primo fine settimana di luglio si terrà infatti nel parco del Museo, il Monterenzio Celtic Festival che sarà interamente dedicato alla ripartenza del paese appenninico fortemente colpito dal maltempo: e ogni introito di questa due giorni celtica verrà depositato in un conto comune per poi essere destinato alle persone più colpite dalle frane.

Verrà infatti stilata una graduatoria per gravità delle situazioni presenti sul territorio e in base a quella verranno destinati i fondi.

Gli eventi, gratuiti e adatti a tutte le età, spaziano da mercatini per bambini, lezioni di impasto in stile celtico, concerti vari (tra questi anche i Celtica Pipes Rock che vengono pro bono dall’Austria e l’arpista forlivese Marta Celli che suonerà dalla capanna celtica), lezioni di arpa e, alla mezzanotte di sabato 1, il fuoco della fratellanza.

A bruciare, quasi per esorcizzare quanto accaduto a maggio, saranno quei tronchi che, scesi dalla montagna, hanno portato distruzione e devastazione nel paese.

In entrambe le giornate, inoltre, il museo Fantini rimarrà aperto e visitabile fino alla mezzanotte. Non mancheranno, poi, esperienze culinarie di vario genere: si spazierà infatti dai polli donati dalla Vallespluga alle carni di cacciagione del Sant’Uberto, dalle crescentine delle Pro Loco alla paella fatta direttamente da un team che arriva dal Portogallo.

Ci saranno, poi, anche pietanze di alcuni maestri culinari umbri. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Valle di Taranis, da Moro eventi e dalla Pro Loco del paese con l’appoggio del Comune. "La fase per noi è impegnativa – dichiara il sindaco Ivan Mantovani –, ma grazie alla spinta e volontà di chi ha organizzato questo evento riusciremo a dare, spero, positività al territorio e ai cittadini oltre a una mano concreta con la raccolta fondi. I lavori sulla provinciale Idice, interrotta alla piscina comunale, partiranno e speriamo che per la festa la strada sia già percorribile di modo che il centro possa essere raggiunto da tutti coloro che vorranno esserci".

"L’estate di Monterenzio è proiettata interamente a raccogliere fondi in tutti gli eventi a partire da questo – sottolinea Rocco Musio, presidente della Pro Loco – grazie alla caparbietà di tutti coloro che hanno voluto riportare entusiasmo per ripartire".