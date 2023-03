Storie d’amore e tradimenti: Levante affronta Vincenzo Bellini

Si è esibita sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo ed è appena uscito il suo nuovo disco ’Opera Futura’: oggi invece parlerà di Opera in senso ampio. La cantautrice e scrittrice Levante (che alle 15 sarà da Semm in via Oberdan per il firmacopie), infatti è la protagonista del nuovo appuntamento della rassegna ’Parliamo d’Opera’ 2023 del Teatro Comunale sul tema ’La forza della promessa’. Argomento che si lega anche alla Giornata della donna e che si tiene alle 18 in SalaBorsa. Dialoga con Luca Baccolini.

Aspettando la messinscena della Norma di Vincenzo Bellini al Comunale Nouveau dal 18 al 23 marzo, i temi dell’incontro scaturiranno da questa pagina che da circa due secoli è considerata un miracolo di genialità musicale, intrisa di femminismo ante litteram.

L’opera infatti racchiude due ’sacrileghe’ trame d’amore fra due sacerdotesse nella Gallia occupata e un proconsole Romano, Pollione, che dopo aver dato due figli alla sacerdotessa Norma, seduce la persona a lei più vicina, la giovane Adalgisa. Spogliata di tutto – onore, amore e amicizia – Norma medita di uccidere i due figli, ma poi finisce per sacrificare se stessa, in uno dei finali più incandescenti dell’opera italiana, diventato cavallo di battaglia dei più grandi soprani di sempre, da Maria Callas a Joan Sutherland fino a Montserrat Caballé.

Il dialogo di oggi sarà arricchito dagli interventi musicali a cura degli allievi della Scuola dell’Opera del Tcbo, il mezzosoprano Aoxue Zhu e il baritono Kang Ho Lee, che interpreteranno pagine belliniane come ’Sgombra è la sacra selva’ da Norma e ’Ah, per sempre io ti perdei’ da I puritani.