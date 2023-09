Storie delle comunità parrocchiali. Una docu-serie su don Giulio

In occasione della 35esima Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti su Tv2000 verrà trasmesso la docu-serie ‘La casa sulla roccia’, che racconta storie di comunità parrocchiali, con testimonianze di laici e sacerdoti, di giovani e anziani sul senso di essere Chiesa, intesa come una casa che accoglie tutti, che difende e cura chiunque bussi alla sua porta, rivelando un mistero profondo: l’amore per il prossimo.

A Rastignano si trova la chiesa dei santi Pietro e Girolamo, vero riferimento per la comunità parrocchiale. A guidare la parrocchia, ormai dal 2016, è don Giulio Gallerani che con i fedeli pratica quotidianamente l’importanza di essere ’una grande famiglia’ come recita il messaggio che campeggia sul sito della parrocchia. Preti come don Giulio non si rivolgono solo ai più abbandonati ma ad ognuno di noi. Quotidianamente ci fanno spazio, ci offrono il loro tempo, dividono volentieri un pezzo di strada e ascoltano le nostre difficoltà.

Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, torna oggi la Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento del clero diocesano, celebrata nelle parrocchie italiane.

"Quando sono arrivato ho chiesto ai fedeli cosa si aspettavano dalla parrocchia - spiega don Giulio Gallerani nel video ’La casa sulla roccia: Rastignano (Bologna)’ che si può vedere al link https:www.youtube.comwatch?v=toiZfJ478is - e ho compreso da subito la necessità di non sentirsi soli e di guarire assieme dalle ferite interiori". Una richiesta che si è immediatamente declinata in una grande opera di azione sul territorio: "La parrocchia può essere una casa e un luogo in cui ci si rigenera veramente - aggiunge il don - e qui sono nate iniziative di grande respiro".

Per celebrare questa giornata e per dire ’grazie’ ai sacerdoti in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale informativo per le donazioni ed avranno la possibilità di ricevere un ’dono speciale’: le riflessioni di Papa Francesco. Basterà inquadrare il Qr code, presente sulla locandina con l’immagine del Santo Padre e lasciare i propri dati per ricevere via e-mail ogni settimana i commenti del Papa al Vangelo.