’Storie di arte e ingegno’: dalla Motor Valley al cinema

Dalla Motor Valley alla fabbrica del cibo. Ritorna nella Sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole ’Storie di Arte e Ingegno’, ciclo di lezioni magistrali ideate da Vittoria Cappelli e dedicate alle eccellenze del territorio. Dopo la prima a edizione (ottobre 2022 - marzo 2023), il programma si sviluppa in due cicli distinti di incontri, condotti da Paola Saluzzi (foto) giornalista e conduttrice televisiva, con ospiti di grande spessore protagonisti in diversi ambiti professionali. I primi 4 incontri sono a marzo, aprile e maggio, mentre gli altri 4 da ottobre a dicembre 2024. Alcuni appuntamenti saranno accompagnati da performance del danzatore di hip hop Filippo Tonini, altre da letture dell’attore Jacopo Trebbi.

Si comincia già questa mattia alle 11 con I segreti della Motor Valley: ’Quando la terra dei motori è (anche) donna’. Leo Turrini, giornalista e scrittore che da anni segue i grandi dello sport per Qn e il Resto del Carlino, sarà in dialogo con Monica Zanetti, fondatrice con Gemma Provenzano dell’officina di restauro di auto d’epoca Scuderia Belle Époque a Corlo di Formigine (Modena). È stata la prima donna assunta da Enzo Ferrari come tecnico meccanico. Nell’incontro si parlerà anche di Antonia Terzi (nata a Mirandola), prima donna protagonista ai box della Formula 1, morta in Inghilterra nel 2021.

Per l’appuntamento successivo, in programma il 27 aprile sempre alle 11, si cambia argomento con Emilia-Romagna terra di cinema: ’Una vocazione che si nutri di attenzione al passato e apertura al futuro’. Protagonista sarà Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca e tra i massimi esperti di restauro al mondo.