Storie di canali, acque e lavandaie Lupo: "L’immaginario della città"

È una storia avvincente e ancora misteriosa quella che ha attraversato nel tempo le acque dei nostri canali. È una storia che parla di imprenditoria con i mulini e le fabbriche tessili disseminate lungo i corsi e di quotidianità con le tante piccole attività legate all’affaccio sui navigli ma anche di fatica, miseria e malavita. Di lavandaie, filatori, bari e prostitute. Andrea Lupo, partendo dai documenti raccolti dal Consorzio Canali di Bologna, ha scritto un testo teatrale che racconta quelle lontane pagine di vita cittadina, partendo dall’idea che ancora oggi i canali conservino memoria di quello a cui hanno assistito nel corso dei secoli. Chiuse aperte si intitola lo spettacolo presentato domani alle 21,15 alla Chiusa di Casalecchio nell’ambito di Canali spettacolari: in scena con Lupo ci saranno Alessia Raimondi e il fisarmonicista David Sarnelli. La produzione è del Teatro delle Temperie. Già in passato la compagnia, sempre in collaborazione con il Consorzio, aveva elaborato sull’argomento un altro progetto site-specific, Va dove va l’acqua, presentato al Guazzatoio di via Righi.

Lupo, da dove parte la sua narrazione?

"Dall’invito ad ascoltare il fruscio delle acque che dalla Chiusa attraversano tutta la città e a scoprire dentro quel suono l’intera storia di Bologna. La potenza delle acque ha reso ricca la città grazie alle aziende che hanno prosperato sui canali. Mi diverto a raccontare come la stessa acqua venisse usata dai conciatori di pelli e poco più in là dalle donne intente a lavare i panni e più avanti ancora dai mastri birraia o dai fornai per il pane. Allora l’igiene era un concetto molto vago".

C’era una vita misteriosa attorno ai canali?

"Si muovevano giocatori d’azzardo, ladri e prostitute. Nello spettacolo ricostruisco la vicenda di una ragazza soprannominata ‘Guercia’ che fu accusata di atti osceni in luogo pubblico. Portava una benda sull’occhio non si sa se per cecità o eccentricità. Ho immaginato una giovane bella e povera, costretta a subire violenza durante il lavoro di lavandaia. Ho pensato che avesse deciso di prostituirsi perché spossata dagli abusi".

Nello spettacolo si parla spesso di lavandaie?

"Appartengono all’immaginario della città: non a caso in un’aiuola di via della Grada è stata collocata una statua che le celebra. I lavatoi più affollati erano in quella zona perché si riteneva che l’acqua, appena entrata in città, fosse più pulita. Nello spettacolo ho anche inserito un monologo comico dove una improbabile donna del passato racconta la fatica di quel lavoro".

Teatro delle Temperie gestisce due palcoscenici, a Calcara e Sala Bolognese. Cosa si vedrà la prossima stagione?

"Calcara avrà dieci spettacoli e aprirà il 6 ottobre con Quasi una serata della compagnia ‘Il giardino delle ore’. Il cartellone di Sala comprenderà sei titoli e inizierà il 17 ottobre con Dieci di Elena Dragonetti".

Claudio Cumani