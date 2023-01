Storie di mondi e teatri a San Filippo Neri

Ci sono storie, a volte minori, a volte nascoste tra le pieghe della grande cronaca, pubbliche o molto personali, che prendono forma attraverso racconti, concerti, rappresentazioni ospitate come ogni anno nello spazio del LabOratorio San Filippo Neri, (via Manzoni, 5). Con la cura di Mismaonda e il sostegno della Fondazione del Monte, va in scena un ricco cartellone di appuntamenti dal 20 gennaio al 7 maggio. Inaugurazione con uno dei divulgatori scientifici più amati, Mario Tozzi che per la sezione ’Libri in scena’ presenta ’Mediterraneo inaspettato. La storia del mare nostrum raccontata dai suoi abitanti’, un invito al viaggio, alla scoperta di luoghi e suggestioni del ‘nostro mare’. Una avventura affascinante dal punto di vista delle specie che lo abitano e di quelle del suo passato remoto. Tante le presentazioni di opere letterarie. C’ è Serena Dandini il 20 febbraio con il suo ‘Cronache dal paradiso’, raccolta di biografie di ‘coltivatori di sogni’, tra l’Eden ideale e la bellezza di giardini in giro per il mondo e c’è Santo Versace, con il suo ’Fratelli. Una famiglia italiana’, ritratto intimo di una storia di imprenditoria e bellezza, quella che ha vissuto al fianco del fratello Gianni e che ha portato il loro marchio ai vertici dell’alta moda (28 febbraio).

Altra sezione che ritorna nella programmazione del LabOratorio è ‘Prima della prima’, anticipazioni di spettacoli teatrali, qui proposti in una versione aperta, che precede l’allestimento e il tour definitivo. Si inizia il 22 febbraio con Emanuele Aldrovandi con ’Come diventare ricchi e famosi’, si prosegue il 24 febbraio con Domenico Iannacone e il suo ‘Che ci faccio qui’, forma di teatro civile che narra di diritti spesso disattesi e di ingiustizie alle quali è necessario reagire. Simile il formato per ’The B Easts (Il seno)’ con Lucia Mascino l’1 marzo; come pure per ’Cantiere Aperto SCalvino’, con Mario Perrotta e il suo omaggio (4 marzo) all’opera di Italo Calvino e per ’Comicanto’ (14 aprile) con Stefano Nosei. Altro linguaggio indagato dalla rassegna è quello, molto di moda, dei podcast, qui in versione live, il 6 marzo con ‘Scintille’, che parla di energia ai ragazzi con la cura di Francesca Cavallo, il 13 e il 27 marzo con Federica Fracassi alle prese prima con Madame Bovary e poi con Albertine, il celebre personaggio di ’Alla ricerca del tempo perduto’ di Marcel Proust. Entrambi i personaggi fanno parte del podcast ’Vive!’ di Alessandra Sarchi. Di grande rilievo anche i fuori programma, ad iniziare dall’attrice Sonia Bergamasco, con ’Mozart in Italia’ (29 marzo), nei 250 anni dai viaggi del compositore in Italia, sino all’installazione Seeking Blue Gold che il duo di artisti Lucy+Jorge Orta costruirà in occasione di Art City, dal 2 al 12 febbraio, anticipata da un incontro il 25 gennaio con Andrea Segrè e Filippo Solibello sui temi ecologisti dell’opera. Le visite itineranti ’Il racconto di Filippo’ completano il calendario. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Pierfrancesco Pacoda