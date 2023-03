Storie di musica in biblioteca

La biblioteca "R. Pettazzoni" di Persiceto propone "The cult of personality", un ciclo di sei incontri pomeridiani a cura di Jacopo Robba, rivolto agli amanti della musica di tutti i generi dai 12 anni in su, con l’opportunità di confrontarsi e conoscere nuovi brani e interpreti attraverso l’ascolto. Gli incontri si terranno di martedì alle ore 17, presso la Biblioteca "R. Pettazzoni", al primo piano del Centro civico di San Matteo della Decima (via Cento 158a); è richiesta la prenotazione. Appuntamento il 7 marzo con "MTV unplugged, il format musicale più famoso degli anni ‘90".