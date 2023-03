Storie di note Si parte con Zenni e Rhapsody in Blue

Il Museo internazionale e biblioteca della musica promuove una nuova rassegna dal titolo La musica che gira intorno. Esperienze d’ascolto, storie di musicisti e mondi musicali ideata per dare spazio ai migliori musicteller in circolazione.

Si inizia oggi alle 18 con Tra classica e jazz. La Rhapsody in Blue di George Gershwin, narrazione musicale con Stefano Zenni. Partendo dalla genesi dell’opera, viaggeremo nota per nota tra i ritmi, le melodie e le forme per ricomporre quell’affresco immortale che fonde la frenesia urbana con la malinconia blues.